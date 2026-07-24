Misteri Napoli / 2: il club sapeva perfettamente del problema al ginocchio di Buongiorno, dove sta la sorpresa?

La frase di Manna è stata un autogol. Del resto sarebbe grave il contrario. Peraltro ha saltato l'ultima di campionato proprio per un problema al ginocchio

Buongiorno si è anche operato a giugno per una cisti

Fossimo stati nel diretto sportivo del Napoli Giovanni Manna quella frase ieri non l’avremmo pronunciata. “L’infortunio di Buongiorno ci ha colto alla sprovvista”. È stato un autogol, lo abbiamo scritto. Perché Buongiorno non si è fatto male in allenamento o in partitella. No. Si è fatto male – diciamo – a fermo. È arrivato alle visite mediche del Napoli già infortunato, già con la lesione alla radice del menisco. E in più, abbiamo saputo dal Corriere dello Sport non dal Napoli, che si era operato a inizio giugno a Lione e si era tolto una fastidiosi cisti. Quindi il Napoli sapeva benissimo del travaglio di Buongiorno. Lascia interdetti credere che il club abbia scoperto la lesione del menisco solo alle visite mediche pre-Dimaro. C’è un mese scoperto, dall’intervento per la cisti alla vista medica, in cui sicuramente il giocatore sarà stato visitato e tenuto sotto controllo. Quindi non benissimo, anzi male.

Buongiorno lo scorso anno ha giocato moltissimo. È stato impiegato praticamente sempre da Conte. Il suo rendimento, purtroppo, non è stato all’altezza di quello del primo anno. Molti gli errori. Aveva perduto la determinazione, le ferocia agonistica, il senso dell’anticipo che invece avevano fatto di lui una certezza del primo Napoli contiano. Peraltro ha giocato titolare, senza mai uscire, dalla 25esima alla 36esima giornata. Era poi uscito al 59esimo di Napoli-Pisa penultima giornata di campionato e ha saltato l’ultima (Napoli-Udinese) per un problema al ginocchio. Problema di cui evidentemente il Napoli era evidentemente a conoscenza. Com’è possibile quindi che si è giunti alla sorpresa? Com’è possibile che il club sia stato colto alla sprovvista?

Basta con lo scarica-barile su Conte, sì agli acquisti last minute

Noi crediamo che sia cosa buona e giusta ridurre tutti i misteri in casa Napoli. Partecipare allo scarica-su-Conte alla lunga finisce per essere un giochino sterile. In ogni ambiente a un certo punto si volta pagina. Senza dimenticare che abbiamo vinto uno scudetto partendo dal decimo posto (ma sarebbe stato uguale anche partendo dal secondo). Poiché il Napoli di scudetti ne ha vinti quattro nella propria storia e due con De Laurentiis, basta poco per rendersi conto dell’impresa di Conte.

L’infortunio di Buongiorno tutto può essere stato tranne un evento che ha colto alla sprovvista il Napoli. Poi, noi siamo per attendere l’occasione propizia sul mercato. I calciatori possono essere acquistati anche all’ultimo minuto. Nel 1984 il Napoli all’ultimo minuto comprò un argentino bravino. Ma anche più recentemente, last minute sono arrivati Anguissa, Neres, McTominay, Lukaku. Il last minute ci va benissimo. Le bugie smaccatamente bugie, meno.