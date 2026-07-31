Il Chelsea ha dieci difensori centrali: cinque sul mercato tra cui Badiashile che interessa al Napoli

Ha appena acquistato Lacroix per 60 milioni. I principali candidati a lasciare il Chelsea sono Badiashile, Chalobah e Disasi. Manna ha l'accordo per Badiashile

Il Chelsea ha appena acquistato Lacroix per 60 milioni

Il Chelsea non conosce freni sul mercato. Le campagne acquisti dei Blues sono faraoniche e anche in questa sessione i dirigenti non hanno badato a spese nel primo mese di calciomercato. L’ultimo acquisto presentato è Maxence Lacroix, centrale difensivo acquistato dal Crystal Palace per circa 60 milioni di euro, non proprio due spicci insomma.

Un calciatore di assoluto valore che però va ad intasare oltremodo la già affollata linea difensiva del club londinese. Xabi Alonso ha affermato nei giorni scorsi di voler quattro, al massimo cinque centrali nella sua rosa ma attualmente ne sono dieci sotto contratto. Josh Acheampong, Aaron Anselmino, Benoit Badiashile, Trevoh Chalobah, Levi Colwill, Axel Disasi, Wesley Fofana, Maxence Lacroix, Mamadou Sarr e Tosin.

Ciò significa che ve ne sono almeno cinque in eccesso. Come afferma Marca, “i principali candidati a lasciare sono Badiashile, Trevoh Chalobah e Axel Disasi, calciatori che giocherebbero titolari senza problemi nella maggior parte dei club europei e per la quale il Chelsea ha speso ingenti somme di denaro non molto tempo fa“.

Com’è noto il Napoli è su Badiashile, con il ds Manna che ha trovato un accordo con il calciatore ed è al lavoro con il Chelsea per l’intesa.