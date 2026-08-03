Napoli a Castel di Sangro: Lang vuole mettersi in mostra, Lucca sempre spaesato

La luce dei riflettori di media e tifosi, dopo il Centenario, è tornata tutta sull’allenamento del Napoli a Castel di Sangro, dove la seduta mattutina di quest’oggi ha sicuramente evidenziato il momento diverso di due giocatori arrivati l’estate scorsa: Lorenzo Lucca e Noa Lang.

Napoli, allenamento deludente per Lucca: le ultime da Castel di Sangro

Il Napoli ha investito più di 60 milioni di euro per entrambi, ma nessuno dei due ha reso. Anzi, sia l’olandese che l’ex Udinese sono stati ceduti in prestito lo scorso gennaio, rispettivamente, al Galatasaray e al Nottingham Forest. Questo ritiro di Castel di Sangro rappresenta per loro l’ultima possibilità di riscattarsi in azzurro.

Anche se tra i due quello più voglioso è sicuramente Lang. L’olandese nell’allenamento di questa mattina, incentrato per centrocampisti ed attaccanti sulle conclusioni in porta (sia centrali che tramite traversoni), è stato sicuramente molto più pimpante rispetto a Lucca. Basti pensare che quest’ultimo non è riuscito a segnare neanche un gol nelle diverse conclusioni tentate.

Il Napoli vorrebbe piazzare Lucca (così come Lukaku) per trovare un nuovo vice Hojlund, ma è davvero difficile trovare pretendenti per il centravanti italiano. Lang, invece, sembra avere una gran voglia di giocarsi tutte le sue possibilità per restare agli ordini di Massimiliano Allegri.