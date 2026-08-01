“Pe’ cient’anne”: il Napoli omaggia il Centenario

“Pe’ cient’anne” è l’augurio che immaginiamo Napoli rivolga a se stessa nel suo “momentum”: una straordinaria congiunzione che la vede brillare in ogni campo e consente di guardare con fiducia a un futuro sempre più radioso

A poche ore dalle celebrazioni ufficiali che si svolgeranno in città, il club azzurro sul suo sito ha voluto ricordare questa data.

Il 1° agosto 1926 è la data che il popolo partenopeo ha scelto per collocare l’inizio della storia del calcio a Napoli. Oggi, un secolo dopo, SSC Napoli celebra il proprio Centenario con “Napoli 100”, una manifestazione diffusa nel cuore della città, e con un video hero che racchiude il significato più profondo della campagna.

“Pe’ cient’anne” è l’augurio che immaginiamo Napoli rivolga a se stessa nel suo “momentum”: una straordinaria congiunzione che la vede brillare in ogni campo e consente di guardare con fiducia a un futuro sempre più radioso. Cristiana Dell’Anna, attrice partenopea dalla vocazione internazionale, presta la voce e lo sguardo al racconto di questo passaggio cruciale della nostra storia.

Il video attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi della città: dalla vita inarrestabile delle strade di Forcella ai panorami di Posillipo, dall’inconfondibile profilo di Palazzo dello Spagnolo al cantiere della nuova stazione Capodichino della metropolitana, opera che si apre verso il cielo da cinquanta metri di profondità e ambisce a diventare la porta d’accesso alla Napoli del futuro.

Le immagini di questi luoghi si intrecciano con quelle che hanno consegnato alla storia alcuni dei calciatori più rappresentativi del Club. Il filo conduttore è l’invocazione recitata da Cristiana Dell’Anna, che ricorda come Napoli, attraverso la propria fede e il suo irriducibile senso di appartenenza, sia riuscita a costruirsi il suo momento di grazia. SSC Napoli si affaccia così sul secondo secolo di vita con orgoglio per il cammino compiuto e con il desiderio di rendere eterno questo tempo.

Ai nostri tifosi, che oggi attendiamo nelle strade per vivere insieme una giornata destinata a entrare nella storia, rivolgiamo l’augurio più autentico: altri cento anni di emozioni indelebili.