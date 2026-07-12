“La Fiorentina non ha mai chiesto Lang al Napoli” (peccato)

Ceccarini a Radio Tutto Napoli: "Per Dodo il Napoli non ha l'intesa con la Fiorentina e al momento non può averla, perché deve sfoltire la rosa. C'è da fare ancora un’operazione in uscita".

Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli in merito al calciomercato degli azzurri. Tra i giocatori in entrata spicca Zeballos del Boca Juniors e c’è un interesse per Dodo della Fiorentina come vice Di Lorenzo. Per quanto riguarda le uscite, invece, Noa Lang, accostato ai Viola negli ultimi giorni, non sarebbe in partenza per il momento.

L’intreccio che lega Napoli e Fiorentina per Lang e Dodo

Il Napoli dovrà dapprima effettuare delle cessioni e poi acquistare giocatori nuovi, che potranno poi essere valutati dal tecnico Max Allegri. Tra i calciatori in lista per gli azzurri, come anticipato prima, c’è Dodo; si era parlato di una trattativa che avrebbe potuto portare il brasiliano in azzurro e Lang alla Fiorentina (con l’acquisto di un’altra ala, ovvero Zeballos), ma Ceccarini smentisce:

“Sinceramente la Fiorentina non ha mai chiesto Lang al Napoli. Per parlare di questo giocatore non c’è stata una chiamata. Se poi c’è stato qualcos’altro non lo so, ma sicuramente non è stata fatta una telefonata per questo esterno. Per Dodo penso che il Napoli possa anche avere l’intesa con il giocatore, però non ce l’ha con la Fiorentina e al momento non può averla, perché deve sfoltire la rosa. Prima di poterlo prendere deve fare ancora un’operazione in uscita e poi forse potrebbe rientrare Dodo in un’operazione più allargata. Il calciatore piace“.