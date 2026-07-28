Lucca verso l’addio. Ripetiamo: al Napoli serve come il pane un altro attaccante forte

Repubblica scrive che Lucca potrebbe andare alla Lazio o alla Fiorentina. E noi insistiamo: ci sarà un grande colpo in attacco. Il Napoli ha bisogno di gol

Il Napoli ha bisogno di gol

Il Napoli deve comprare un attaccante, e pure forte. Lo abbiamo scritto qui, e lo ripetiamo. E siamo certi che il Napoli lo prenderà. Non a caso oggi Repubblica Napoli scrive del destino di Lucca.

Scrive Marco Azzi su Repubblica:

“Non ha infine convinto come vice di Hojlund nel reparto offensivo Lorenzo Lucca, invano incoraggiato dai tifosi presenti a Dimaro. Poi l’infortunio alla caviglia l’ha messo ko e per il bomber prendono quota i rumors di mercato: Fiorentina o Lazio”.

Hojlund non può reggere da solo il peso dell’attacco

E quindi se, come prevedibile, Lucca non dovesse rimanere e Lukaku dovesse andar via, ci sarebbe anche numericamente l’esigenza di prendere un altro attaccante. Ma a nostro avviso non è non sarà una questione numerica. Hojlund da solo non può tenere il peso dell’intero attacco. Lo ha dimostrato lo scorso anno. Nessun attaccante potrebbe farlo. Secondo noi l’arrivo del centravanti di peso, nel senso di centravanti forte, prescinde anche dalla partenza di Lucca. Ma la partenza di Lucca aiuterebbe.

Allegri sa che il Napoli deve fare gol. E che negli anni scorsi la squadra ha patito difficoltà realizzative, persino nell’anno dello scudetto. Siamo certi che nella seconda metà di agosto, o non appena si presenterà la possibilità, il Napoli piazzerà il grande colpo. Assieme ovviamente al difensore centrale Saranno i due cardini del marcato del Napoli. Poi, l’esterno destro vice di Di Lorenzo (noi ci auguriamo Favasuli) e non. sappiamo se il portiere titolare.