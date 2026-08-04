Fiorentina vicina anche a Mastantuono: ecco cosa significa avere Paratici ds
C'è ancora distanza tra il Real Madrid e la Fiorentina per Mastantuono, ma continua il forcing di Paratici
La Fiorentina, dopo la stagione scorsa davvero traumatica, è sicuramente la regina di questo calciomercato, almeno fino a questo momento.
Fiorentina, continua il forcing di Paratic per Mastantuono: le ultimissime
Paratici, dopo i vari Atta e Dragusin (solo per citarne due), sta cercando di chiudere anche l’arrivo di Mastantuono. L’argentino sembra infatti sempre più vicino alla squadra viola.
Anche se negli ultimi minuti è arrivato un aggiornamento di Sky Sport su questa trattativa:
“Fiorentina-Mastantuono, c’è distanza ma i viola continuano a trattare con il Real Madrid. Per l’arrivo dell’argentino a Firenze serve una partecipazione importante dei Blancos sull’ingaggio e la convinzione totale del giocatore”.
Nelle prossime ore, di fatto, ci saranno sicuramente delle novità, ma la cosa certa è che Paratici farà di tutto per prendere Mastantuono. Nel frattempo, in occasione del Centenario, la Fiorentina ha comunicato di ritirare per la prossima stagione la maglia numero 10 di Antognoni.