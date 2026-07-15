Atta: “Grosso è un allenatore italiano, ma è diverso dagli altri. Ci lascia giocare molto”

Le parole di Atta

Qual è la tua posizione ideale?

“Ho sempre desiderato giocare da mezz’ala, ma in generale sono pronto a fare quello che mi chiede Grosso.”

Pensa di avere margini di miglioramento nella continuità?

“Quest’anno credo che, con la squadra che abbiamo, potrò trovarmi in zone del campo dove sarà ancora più semplice incidere, perché ci saranno tanti spazi. Lavorerò per riuscire a dare ancora di più.”

Su Grosso

Cosa ha trovato in Grosso?

“Mi ha fatto un’ottima impressione. Vuole giocare in avanti, in movimento. È un allenatore italiano, ma diverso dagli altri perché ci lascia giocare molto.”

Avere accanto uno come Fagioli ti aiuta?

“Lui è sempre tranquillo, vede le giocate prima degli altri. Sa giocare in modo semplice, ma allo stesso tempo è capace di inventare. È davvero un calciatore forte, come ce ne sono tanti altri nella nostra squadra.”