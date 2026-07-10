La Fiorentina rinasce grazie al metodo Paratici: colpi di mercato anche di notte

Prima Dragusin e poi Atta. I complimenti di Libero: "Su Atta ha anticipato Aston Villa e Newcastle e ha ribaltato la beffa Palestra"

La Fiorentina rinasce grazie al metodo Paratici: colpi di mercato anche di notte

Db Verona 0404/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Fiorentina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Fabio Paratici

Prima Viery, poi Dragusin e poi, all’improvviso, Atta dall’Udinese, sbaragliando la concorrenza del Tottenham, un big inglese, non una qualunque. Come è possibile che un club come la Fiorentina, vicino alla retrocessione nell’annata appena conclusa, possa mettere a segno tali colpi con tale celerità? Semplice: Fabio Paratici. Non a caso lo consigliamo a De Laurentiis.

Paratici ha anticipato Aston Villa e Newcastle

Paratici Milan

Scrive Savelli su Libero:

“La Fiorentina acquista Arthur Atta (23 anni, mezzala francese) dall’Udinese in una notte ed è una notizia degna di nota per tre motivi. Il primo è per il nome: Atta era sondato (non ancora trattato, e c’è una bella differenza) da alcune grandi d’Italia e da diverse squadre di Premier League, ma la Fiorentina è riuscita a farsi preferire nonostante sia reduce da un campionato ai limiti della retrocessione.

Il secondo motivo è il modo con cui la Viola sta operando sul mercato: rapidità e decisione, addirittura in questo caso in versione notturna in modo da anticipare le inglesi (Aston Villa e Newcastle su tutte) che, Palestra insegna, possono svegliarsi la mattina e ribaltare i tavoli delle trattative interne al nostro campionato.”

I complimenti di Grosso e i benefit di questi colpi

Grosso, Sassuolo-Atalanta

Lo stesso Grosso si è detto felice del colpo Atta, e ha fatto i complimenti a Paratici. È stato tutto così rapido che non ci credeva nemmeno. In conferenza ha dichiarato di aver citato un messaggio al ds chiedendogli se l’avesse preso davvero. Infine, Savelli conclude l’analisi con un’opinione che, togliendo la sciarpa del tifoso, è piuttosto condivisibile: la Viola, chiudendo colpi così rapidamente, fa bene alla Serie A perché allarga la lotta per l’Europa e aumenta la competitività.