La Fiorentina rinasce grazie al metodo Paratici: colpi di mercato anche di notte

Prima Dragusin e poi Atta. I complimenti di Libero: "Su Atta ha anticipato Aston Villa e Newcastle e ha ribaltato la beffa Palestra"

Prima Viery, poi Dragusin e poi, all’improvviso, Atta dall’Udinese, sbaragliando la concorrenza del Tottenham, un big inglese, non una qualunque. Come è possibile che un club come la Fiorentina, vicino alla retrocessione nell’annata appena conclusa, possa mettere a segno tali colpi con tale celerità? Semplice: Fabio Paratici. Non a caso lo consigliamo a De Laurentiis.

Paratici ha anticipato Aston Villa e Newcastle

Scrive Savelli su Libero:

“La Fiorentina acquista Arthur Atta (23 anni, mezzala francese) dall’Udinese in una notte ed è una notizia degna di nota per tre motivi. Il primo è per il nome: Atta era sondato (non ancora trattato, e c’è una bella differenza) da alcune grandi d’Italia e da diverse squadre di Premier League, ma la Fiorentina è riuscita a farsi preferire nonostante sia reduce da un campionato ai limiti della retrocessione.

Il secondo motivo è il modo con cui la Viola sta operando sul mercato: rapidità e decisione, addirittura in questo caso in versione notturna in modo da anticipare le inglesi (Aston Villa e Newcastle su tutte) che, Palestra insegna, possono svegliarsi la mattina e ribaltare i tavoli delle trattative interne al nostro campionato.”

I complimenti di Grosso e i benefit di questi colpi