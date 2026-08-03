Dumfries, i tifosi del Real già non lo vogliono più: “Siamo stati truffati, rimandatelo all’Inter”

Denzel Dumfries, appena trasferitosi dall’Inter al Real Madrid per 20 milioni di euro (ovvero il valore della clausola rescissoria dell’olandese), nel suo esordio di sabato scorso nell’amichevole contro la Fiorentina non ha di certo brillato.

I tifosi del Real già vogliono cacciare Dumfries dopo la prestazione con la Fiorentina

Nella gara contro i viola, terminata poi con il risultato finale di 2-2, Dumfries non ha fornito una gran prestazione, e si sa che i tifosi del Real Madrid sono molto esigenti. Anzi, nonostante abbia giocato in un ruolo diverso da quanto visto all’Inter (ovvero il quarto di una difesa a quattro), i sostenitori dei ‘Blancos’ sui social non si sono risparmiati nel criticare l’esterno.

Il tutto è partito su un video pubblicato su X che evidenzia tutti i suoi errori nella gara contro la Fiorentina. Le immagini sono diventate subito virali tra i tifosi della squadra di José Mourinho, che hanno commentato duramente la prestazione di Denzel Dumfries: “Catastrofe, non vale niente”, mentre un altro tifoso è ancora più netto: “Real truffato!”. Altri, invece, spingono di rimandarlo all’Inter.

I media spagnoli, invece, hanno scritto che bisogna aspettare il miglior Dumfries. Anche se l’olandese dovrà comunque subito ambientarsi nella squadra in cui c’è la più alta pressione.