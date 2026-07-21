Lucca piace alla Fiorentina in caso di cessione di Piccoli
Tmw: l'idea di Paratici è quella di fare un'offerta agli azzurri per alternarlo con Kean. Per ora Lucca è a Dimaro e Allegri lo sta valutando.
Il futuro di Lorenzo Lucca a Napoli potrebbe avere i giorni contati, se Max Allegri non deciderà di bloccarne la cessione. L’attaccante è nell’interesse di diversi club di Serie A, tra cui la Fiorentina.
La Fiorentina pensa a Lucca
Come riportato da Tuttomercatoweb, Roberto Piccoli potrebbe lasciare i Viola, anche lui richiesto da diversi club di A. Quest’addio porterebbe Paratici a dover ingaggiare un nuovo centravanti da alternare a Moise Kean:
Un’idea è quella di Lorenzo Lucca, arrivato in azzurro un anno fa e già fuori dal progetto dopo aver trascorso gli ultimi, dimenticabili, sei mesi in prestito al Nottingham Forest.
Per ora il centravanti ex Udinese è in ritiro a Dimaro ad allenarsi con gli azzurri, in attesa che Allegri esponga il suo giudizio se voglia puntarci o meno in vista della prossima stagione. Ricordiamo che Lucca è stato un investimento importante per il Napoli la scorsa stagione, pagato 40 milioni tra prestito e riscatto.