Calciomercato Napoli, Lang è nella lista dell’Ajax (menomale): l’annuncio di Moretto

Nonostante sia uno dei giocatori che in questi giorni di Castel di Sangro si sono messi più in mostra, sul futuro di Noa Lang continuano a circolare diverse indiscrezioni di calciomercato.

Napoli, confermato l’interesse dell’Ajax per Lang

Matteo Moretto, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rilasciato queste parole su Lang:

“Noa Lang in uscita? Sì, diciamo che la verità… La notizia che vi diamo oggi è che Noa Lang rientra nella lista dell’Ajax: l’Ajax segue Noa Lang, lo conosce molto bene e vedremo cosa può succedere. Vedremo prima la volontà di Noa Lang e poi la possibile offerta dell’Ajax. Ma la verità è che Noa Lang è nella lista degli obiettivi dell’Ajax”.

Il Napoli attende sicuramente l’offerta del club olandese, ma non è detto che ceda l’esterno preso l’anno scorso dal PSV. Allegri continua a studiarlo da vicino e le prossime amichevoli saranno sicuramente decisive per capire cosa farà Lang. In caso di una sua cessione, Manna dovrebbe prendere Zeballos dal Boca Juniors.