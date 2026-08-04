Calciomercato Napoli, Lang è nella lista dell’Ajax (menomale): l’annuncio di Moretto
Moretto su YouTube: "L'Ajax conosce molto bene Lang, vedremo cosa succede"
Nonostante sia uno dei giocatori che in questi giorni di Castel di Sangro si sono messi più in mostra, sul futuro di Noa Lang continuano a circolare diverse indiscrezioni di calciomercato.
Napoli, confermato l’interesse dell’Ajax per Lang
Matteo Moretto, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rilasciato queste parole su Lang:
“Noa Lang in uscita? Sì, diciamo che la verità… La notizia che vi diamo oggi è che Noa Lang rientra nella lista dell’Ajax: l’Ajax segue Noa Lang, lo conosce molto bene e vedremo cosa può succedere. Vedremo prima la volontà di Noa Lang e poi la possibile offerta dell’Ajax. Ma la verità è che Noa Lang è nella lista degli obiettivi dell’Ajax”.
Il Napoli attende sicuramente l’offerta del club olandese, ma non è detto che ceda l’esterno preso l’anno scorso dal PSV. Allegri continua a studiarlo da vicino e le prossime amichevoli saranno sicuramente decisive per capire cosa farà Lang. In caso di una sua cessione, Manna dovrebbe prendere Zeballos dal Boca Juniors.