Calciomercato Napoli, Lang è nella lista dell’Ajax (menomale): l’annuncio di Moretto

Moretto su YouTube: "L'Ajax conosce molto bene Lang, vedremo cosa succede"

Calciomercato Napoli, Lang è nella lista dell’Ajax (menomale): l’annuncio di Moretto

Noa Lang, Memphis Depay, Lutsharel Geertruida of Netherlands after the FIFA World Cup 2026, Qualifiers, Group G football match between Netherlands and Lithuania on 17 November 2025 at Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, Netherlands - Photo Pieter van der Woude / Orange Pictures / DPPI (Photo by Pieter van der Woude / Orange Pictures / DPPI via AFP)

Nonostante sia uno dei giocatori che in questi giorni di Castel di Sangro si sono messi più in mostra, sul futuro di Noa Lang continuano a circolare diverse indiscrezioni di calciomercato.

Napoli, confermato l’interesse dell’Ajax per Lang

Matteo Moretto, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rilasciato queste parole su Lang:

“Noa Lang in uscita? Sì, diciamo che la verità… La notizia che vi diamo oggi è che Noa Lang rientra nella lista dell’Ajax: l’Ajax segue Noa Lang, lo conosce molto bene e vedremo cosa può succedere. Vedremo prima la volontà di Noa Lang e poi la possibile offerta dell’Ajax. Ma la verità è che Noa Lang è nella lista degli obiettivi dell’Ajax”.

lang Napoli-Parma lang

Il Napoli attende sicuramente l’offerta del club olandese, ma non è detto che ceda l’esterno preso l’anno scorso dal PSV. Allegri continua a studiarlo da vicino e le prossime amichevoli saranno sicuramente decisive per capire cosa farà Lang. In caso di una sua cessione, Manna dovrebbe prendere Zeballos dal Boca Juniors.