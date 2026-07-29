Campane a festa, il Napoli sta per perdere Zeballos

Schira su YouTube ci allieta la serata. Giornata positiva per il mercato del Napoli che si avvicina a Badiashile e Favasuli, e si allontana da Zeballos

Il Napoli sembra essere sempre più vicino sia a Badiashile che Favasuli. Questi due giocatori andrebbero a rinforzare un reparto difensivo orfano di Buongiorno per almeno quattro mesi. Le ottime notizie di giornata proseguono. Il Napoli starebbe per perdere Zeballos.

Il Napoli rischia di perdere Zeballos: ecco come

A riportarlo, tramite il suo canale YouTube, è Nicolò Schira:

“Poi bisognerà capire cosa succede su Zeballos, perchè sul giocatore si sta inserendo un club spagnolo, un club della Liga e se il Napoli non chiude. Se il Napoli non accelera, potrebbe esserci questa concorrenza, ne riparleremo nei prossimi giorni”.

Ricordiamo che il Napoli avrebbe raggiunto un accordo con Zeballos (giocatore dei 24 anni, zero presenze in Nazionale) che a gennaio si libererà dal Boca Juniors. A questo punto, potrebbe andare in Liga. E noi non possiamo che fargli i migliori in bocca al lupo. Perché davvero non abbiamo mai capito perché il Napoli avrebbe dovuto prendere questo giocatore.