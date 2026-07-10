Calciomercato Napoli, il Boca abbassa le pretese Per Zeballos: dai 20 milioni all’indennizzo

La trattativa Zeballos-Boca si sblocca dal lato più imprevisto, quello degli argentini. Come racconta il Corriere dello Sport, il Boca attende un’offerta ed è ogni giorno meno rigido: inizialmente pretendeva i 20 milioni di dollari della clausola rescissoria, poi è sceso a 10 e ora si accontenterebbe di un semplice indennizzo. Un cedimento logico, se si guarda alla situazione contrattuale del giocatore.

Perché Exequiel Zeballos, trequartista-esterno argentino di 24 anni, è bloccato da un po’: fino a dicembre è legato al Boca, ma dall’1 luglio è libero di trattare con chiunque e — soprattutto — è finito fuori rosa, perché non intenzionato a rinnovare. Tradotto: tra sei mesi se ne andrebbe a parametro zero, e il club sudamericano lo sa. Ecco perché la prospettiva di perderlo gratis a dicembre ha ammorbidito le richieste della Bombonera.

Zeballos-Boca: il Napoli ha già l’accordo, l’agente ha visto Manna

Dall’altra parte, il Napoli ha già pescato la sua idea alla Bombonera e ha fatto i compiti: c’è già l’accordo con il calciatore per un contratto quadriennale. E non è un dettaglio la presenza in città del suo agente, Diego Merino, in questi giorni a Napoli, che proprio ieri ha incontrato il ds Manna. È l’ala che concede strappi cercata da tempo, e ora i pezzi sembrano andare al loro posto.

Il colpo, insomma, è in canna. Ma manca ancora il grilletto: servono le uscite. Finché non si libereranno posti in rosa e stipendi dal monte-ingaggi, il Napoli non affonderà, e la firma resterà congelata. È il motivo per cui, nonostante i dubbi di chi ancora si chiede chi sia davvero Zeballos e perché il Napoli lo insegua così, l’affare non si è ancora chiuso. Con il Boca che abbassa la voce e l’accordo col giocatore blindato, però, adesso davvero tutto dipende da quante cessioni Manna riuscirà a piazzare.