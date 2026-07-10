Calciomercato Napoli, il Boca abbassa le pretese Per Zeballos: dai 20 milioni all’indennizzo

Il Corsport scrive che la resistenza del club argentino si sta sciogliendo giorno dopo giorno: prima la clausola piena, poi la metà, adesso la disponibilità ad accettare un semplice risarcimento pur di non perderlo del tutto a zero.

Calciomercato Napoli, il Boca abbassa le pretese Per Zeballos: dai 20 milioni all’indennizzo

Exequiel Zeballos, a player for Boca Juniors, contests the ball with Clemente Montes, a Universidad Catolica player, during a Copa CONMEBOL Libertadores 2026 match between Boca Juniors and Universidad Catolica at Estadio ''La Bombonera'' Alberto J. Armando in Buenos Aires, Argentina, on May 28, 2026. (Photo by Juan Manuel Baez/NurPhoto) (Photo by Juan Manuel Baez / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

La trattativa Zeballos-Boca si sblocca dal lato più imprevisto, quello degli argentini. Come racconta il Corriere dello Sport, il Boca attende un’offerta ed è ogni giorno meno rigido: inizialmente pretendeva i 20 milioni di dollari della clausola rescissoria, poi è sceso a 10 e ora si accontenterebbe di un semplice indennizzo. Un cedimento logico, se si guarda alla situazione contrattuale del giocatore.

Perché Exequiel Zeballos, trequartista-esterno argentino di 24 anni, è bloccato da un po’: fino a dicembre è legato al Boca, ma dall’1 luglio è libero di trattare con chiunque e — soprattutto — è finito fuori rosa, perché non intenzionato a rinnovare. Tradotto: tra sei mesi se ne andrebbe a parametro zero, e il club sudamericano lo sa. Ecco perché la prospettiva di perderlo gratis a dicembre ha ammorbidito le richieste della Bombonera.

Zeballos-Boca: il Napoli ha già l’accordo, l’agente ha visto Manna

Dall’altra parte, il Napoli ha già pescato la sua idea alla Bombonera e ha fatto i compiti: c’è già l’accordo con il calciatore per un contratto quadriennale. E non è un dettaglio la presenza in città del suo agente, Diego Merino, in questi giorni a Napoli, che proprio ieri ha incontrato il ds Manna. È l’ala che concede strappi cercata da tempo, e ora i pezzi sembrano andare al loro posto.

Il colpo, insomma, è in canna. Ma manca ancora il grilletto: servono le uscite. Finché non si libereranno posti in rosa e stipendi dal monte-ingaggi, il Napoli non affonderà, e la firma resterà congelata. È il motivo per cui, nonostante i dubbi di chi ancora si chiede chi sia davvero Zeballos e perché il Napoli lo insegua così, l’affare non si è ancora chiuso. Con il Boca che abbassa la voce e l’accordo col giocatore blindato, però, adesso davvero tutto dipende da quante cessioni Manna riuscirà a piazzare.