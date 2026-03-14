Zeballos vuole il Napoli, ma non vuole rompere con il Boca Juniors

Si sta studiando una trattativa concreta. Da Espn Argentina si legge: “Il piano sarebbe ridurre la clausola intorno ai 9 milioni”. Una cifra molto più accessibile rispetto ai 20 milioni iniziali.

La trattativa tra il Napoli e il Boca Juniors per Exequiel Zeballos esiste ed è concreta, ma è molto più articolata rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi. Nonostante nell’ambiente partenopeo si fosse parlato di una possibile chiusura in tempi rapidi, dall’Argentina arrivano segnali di una negoziazione ancora lunga, con diversi nodi da sciogliere prima di arrivare alla fumata bianca.

Il club azzurro si è mosso con decisione per assicurarsi l’esterno offensivo della Bombonera. Gli intermediari del Napoli, secondo fonti sudamericane, sarebbero già a Buenos Aires per portare avanti i contatti con il Boca Juniors e con l’entourage del giocatore. Al tavolo delle discussioni c’è anche Juan Román Riquelme, presidente del club xeneize e figura centrale nelle scelte di mercato della società argentina.

La posizione del giocatore

Secondo quanto riportato da Espn Argentina, Zeballos non è indifferente alla possibilità di trasferirsi in Serie A. Il giornalista Augusto César ha spiegato la posizione del giocatore e del suo entourage:

“Zeballos e il suo agente non vogliono rompere i rapporti con il Boca Juniors, il club dove è cresciuto e si è affermato. Allo stesso tempo, però, non vogliono perdere di nuovo l’occasione Napoli, come accaduto nel 2022”.

Il vero ostacolo resta la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore, valido fino a dicembre 2026. Attualmente è fissata a circa 20 milioni, cifra che durante il campionato argentino può salire fino a 25 milioni.

Proprio su questo punto si starebbe lavorando per trovare una soluzione. Sempre secondo Espn, l’idea sarebbe quella di rinnovare il contratto del giocatore con il Boca Juniors ma abbassando sensibilmente la clausola rescissoria. Ha spiegato Augusto Cesar:

“Il piano sarebbe ridurre la clausola intorno ai 9 milioni”

Una cifra che renderebbe l’operazione decisamente più accessibile per il Napoli, che da tempo considera Zeballos un profilo ideale per rinforzare l’attacco: velocità, dribbling e capacità di saltare l’uomo.