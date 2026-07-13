Xabi Alonso elogia Palestra: “Ha tante qualità, dovrà adattarsi alla Premier ma non ci vorrà molto”

Il tecnico del Chelsea: "Ha la mentalità giusta in termini di competitività e voglia di migliorare". Oggi sono arrivate anche le dichiarazioni di Marotta sull'ex Atalanta: "Palestra è venuto meno a un impegno verbale preso".

In conferenza stampa il tecnico del Chelsea Xabi Alonso ha parlato dell’arrivo di Marco Palestra dall’Atalanta per 55 milioni, strappato all’Inter.

Xabi Alonso su Palestra: “Forte fisicamente e versatile, ha la giusta mentalità”

L’allenatore spagnolo ex Real Madrid ha speso solo complimenti per il nuovo acquisto, nonostante Palestra non abbia grandissima esperienza e abbia giocato una sola stagione da titolare in Serie A:

“Ha tante qualità adatte al calcio moderno. È un giocatore che ti dà versatilità nel suo ruolo: può giocare in una difesa a quattro o a cinque, su entrambe le fasce. Fisicamente è molto forte, dovremo continuare a lavorare con lui per il suo adattamento alla Premier ma sono sicuro che non ci vorrà molto tempo. Ha la mentalità giusta in termini di competitività e voglia di migliorare. Si sta già allenando, non vediamo l’ora di seguire la sua crescita“.

L’Inter non ci sta ad averlo perso, ne ha parlato anche Marotta

Quest’oggi in conferenza, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha commentato il mancato acquisto del terzino da parte dei nerazzurri:

“Palestra, legittimamente, è venuto meno a un impegno verbale preso nel mese precedente. Il ruolo del suo agente poteva essere di maggiore assistenza rispetto alle indicazioni date. Ha scelto questa strada e ci siamo dovuti arrendere. Va in un campionato che non è competitivo con il nostro”.