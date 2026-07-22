Vlahovic, la Juventus mette i paletti: ingaggio di massimo 6 milioni, bonus alla firma di 4-5 milioni
La Stampa: il centravanti potrebbe tornare in bianconero. Ma papà Milos insiste per ottenerne quasi il doppio del bonus alla firma.
Dopo un contratto scaduto il 30 giugno con la Juventus, Dusan Vlahovic potrebbe far ritorno in bianconero. Diverse squadre lo hanno sondato a parametro zero, ma le sue richieste d’ingaggio hanno poi frenato i sondaggi.
Come riportato da La Stampa, però, l’attaccante dovrà sottostare alla proposta di Carnevali.
La proposta di Carnevali per Vlahovic alla Juventus
Il quotidiano scrive nell’edizione odierna:
Tocca ora a Dusan Vlahovic fare la propria mossa. Dichiarazioni, battute e silenzi stanno accompagnando una trattativa che è ripartita e che ha visto Giovanni Carnevali mettere in chiaro le condizioni della Juve che Vlahovic deve essere disposto ad accettare: ingaggio non superiore ai 6 milioni, bonus alla firma di massimo 4-5 milioni. Ed è su quest’ultima voce che continua il braccio di ferro, papà Milos insiste per ottenerne quasi il doppio.