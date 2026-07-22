Vlahovic, la Juventus mette i paletti: ingaggio di massimo 6 milioni, bonus alla firma di 4-5 milioni

La Stampa: il centravanti potrebbe tornare in bianconero. Ma papà Milos insiste per ottenerne quasi il doppio del bonus alla firma.

Vlahovic, la Juventus mette i paletti: ingaggio di massimo 6 milioni, bonus alla firma di 4-5 milioni

Cm Torino 24/05/2026 - campionato di calcio serie A / Torino-Juventus / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: esultanza gol Dusan Vlahovic

Dopo un contratto scaduto il 30 giugno con la Juventus, Dusan Vlahovic potrebbe far ritorno in bianconero. Diverse squadre lo hanno sondato a parametro zero, ma le sue richieste d’ingaggio hanno poi frenato i sondaggi.

Come riportato da La Stampa, però, l’attaccante dovrà sottostare alla proposta di Carnevali.

La proposta di Carnevali per Vlahovic alla Juventus

Juventus vlahovic, spalletti

Il quotidiano scrive nell’edizione odierna:

Tocca ora a Dusan Vlahovic fare la propria mossa. Dichiarazioni, battute e silenzi stanno accompagnando una trattativa che è ripartita e che ha visto Giovanni Carnevali mettere in chiaro le condizioni della Juve che Vlahovic deve essere disposto ad accettare: ingaggio non superiore ai 6 milioni, bonus alla firma di massimo 4-5 milioni. Ed è su quest’ultima voce che continua il braccio di ferro, papà Milos insiste per ottenerne quasi il doppio.