Vlahovic potrebbe tornare alla Juventus, contatti in corso tra le parti

La Stampa: Carnevali ha lasciato la porta aperta, non c'è stato alcun messaggio d'addio da parte del club e del giocatore. Vaciago su Tuttosport svela che è arrivata la telefonata da Vlahovic.

La Juventus ha ripreso i contatti con Dusan Vlahovic, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno. Che per l’attaccante serbo ci sia un ritorno di fiamma? In fondo, i bianconeri hanno bisogno di un centravanti e a Spalletti Vlahovic piace. Come riportato da La Stampa, ad una settimana dall’inizio del raduno juventino, l’attaccante potrebbe fare un passo indietro sulle sue richieste di stipendio (circa 12 milioni) e tornare in quella che è stata la sua casa per quattro anni.

La Juventus potrebbe riaccogliere Vlahovic svincolato

Il quotidiano scrive:

Tra lui e la Juve forse si può parlare di una semplice pausa di riflessione. Non è passata inosservata la decisione della Juventus di non salutare pubblicamente Dusan Vlahovic, con una nota ufficiale o magari con qualche post social. Allo stesso tempo, il centravanti serbo ha preferito rimandare a data da destinarsi la dedica d’addio al club. Due silenzi atipici, ma motivati dalla stessa voglia di credere che, in realtà, ci fossero ancora spiragli per fare la pace e ripartire insieme. O almeno provarci. Il nuovo ad Giovanni Carnevali ha da subito preferito lasciare la porta aperta.

L’attaccante ha capito che le sue richieste di stipendio erano eccessive

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago aggiunge sul suo quotidiano:

La telefonata di Vlahovic è arrivata con il prefisso di Canossa e riapre uno scenario di rinnovo che sembrava impossibile. Alla fine è andata come in molti pensavano: Dusan ha sbattuto il naso contro le porte delle big europee, nel frattempo la Juve si è imbarcata nella Kolonovela. L’incontro fra Vlahovic e la Juventus è l’unione di due necessità.