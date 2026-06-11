Vlahovic, le spagnole si tirano indietro: Real, Barça e Atlético dicono no per l’ingaggio. E il Napoli resta alla finestra

Secondo Matteo Moretto, Dušan Vlahović è stato offerto a Real Madrid, Barcellona e Atlético, ma tutte e tre le spagnole hanno detto no: pesano le richieste d'ingaggio troppo alte.

A parametro zero non significa a buon mercato. Lo sta scoprendo Dušan Vlahović, che lascia la Juventus da svincolato ma fatica a trovare casa tra i grandi club. L’ultima conferma arriva dalla Spagna, dove — racconta Matteo Moretto — le tre big della Liga si sono già defilate.

Vlahovic e le spagnole: Real, Barça e Atlético dicono no per l’ingaggio

Il serbo è stato proposto nelle scorse ore a Real Madrid, Barcellona e Atlético de Madrid come occasione a costo zero. La risposta, però, è stata la stessa per tutte e tre: no, almeno per ora. Il Real non ha alcuna urgenza nel ruolo, con Endrick di ritorno dal prestito e Mbappé intoccabile; Barça e Atlético hanno mostrato un interesse soltanto iniziale, senza muoversi sul serio. Il motivo, comune, è uno solo: le pretese economiche del giocatore.

A parametro zero ma costoso: il nodo dello stipendio

Qui sta il paradosso. Vlahović non costa un euro di cartellino, ma chiede uno stipendio da top assoluto: si parla di una richiesta intorno agli 8-10 milioni netti a stagione più un ricco bonus alla firma. Cifre che, per un attaccante reduce da due annate altalenanti in numeri, le spagnole non sono disposte a garantire. Lo aveva ammesso anche Chiellini, dirigente bianconero: “Con queste cifre non resterà in Italia”. E infatti il giocatore guarda all’estero, ma il muro economico vale ovunque, come già emerso nei contatti col Chelsea.

Dove può finire Vlahovic (e cosa c’entra il Napoli)

Con la Liga defilata, restano vive soprattutto le piste inglesi e tedesche: il Chelsea di Xabi Alonso e il Newcastle in Premier, il Bayern come vice-Kane in Bundesliga. E il Napoli? Gli azzurri restano tra i club accostati, anche se più defilati: il nome era spuntato come idea per l’attacco e tra le possibili mosse di Allegri. Del resto lo strappo totale con la Juve lo ha reso un’occasione per chiunque possa permettersi il suo stipendio. E c’è chi, dalle nostre parti, gli aveva già lanciato un mezzo invito: vieni, ‘sto Vesuvio aspetta a te.