Vicario è la quarta scelta della Juventus, ma anche la più economica: il Tottenham apre al prestito

Guglielmo Vicario sembra essere l’opzione migliore a livello di qualità-prezzo per la Juventus. Lo riporta il Corriere dello Sport. Non era la prima scelta, bensì la quarta dopo Alisson, Dibu Martinez e Mile Svilar, ma sicuramente è la possibilità più economica.

Nonostante sia stato uno dei pilastri del Tottenham, Roberto De Zerbi non vorrebbe avere Vicario in squadra nella prossima stagione; dunque, la trattativa si aprirebbe anche per un prestito (con diritto di riscatto).

Vicario è il portiere più accessibile per la Juventus

Il quotidiano specifica nell’edizione odierna che il portiere ex Empoli non è mai stato il favorito per la Juventus:

La candidatura del portiere del Tottenham sta recuperando terreno e può battere la concorrenza. Nel rapporto qualità-prezzo, considerando costi e benefici, ha guadagnato la corsia di sorpasso su altri nomi pesanti e accostati alla Signora nelle ultime settimane. Gli Spurs e De Zerbi hanno aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto, condizioni favorevolissime.

Alla Continassa non era mai balzato in cima alla lista. Spalletti si era speso per convincere Alisson, allenato ai tempi della Roma, ma i costi eccessivi e il muro Liverpool non hanno mai dato la sensazione di volerlo cedere.

Nelle ultime ore si è aperta anche la pista per Suzuki del Parma, che ha disputato il Mondiale con il Giappone. Non sarebbe un obiettivo semplice, anche perché l’Aston Villa è pronto ad offrire 30 milioni se il Dibu dovesse andar via.

Sul portiere degli Spurs c’era anche il Napoli

Anche gli azzurri erano interessati a Vicario, qualora uno tra Meret e Milinkovic-Savic (più probabile il secondo) avesse lasciato il club nel calciomercato estivo.

Non è detto che il Napoli abbandoni la pista proprio ora che è stata aperta una cessione in prestito da parte dell’estremo difensore ex Empoli. Ma il club deve prima cedere parecchi esuberi.