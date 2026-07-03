De Zerbi fa lo “spendaccione” anche al Tottenham, gli Spurs hanno già speso quasi 300 milioni nel calciomercato

"Una follia", scrive L'Equipe, per un club che non disputerà competizioni europee. La cifra record era di 247 milioni, ora siamo a circa 280 milioni il 3 luglio per tre acquisti: Van Hecke, Fernandes e Tonali (oltre ai vari parametri zero).

Per soli tre acquisti in procinto di arrivare (Van Hecke, Mateus Fernandes, Tonali) il Tottenham di Roberto De Zerbi, che l’anno prossimo non giocherà competizioni europee, ha speso quasi 300 milioni sul mercato (280 circa). “Una follia“, scrive L’Equipe, poiché il tecnico ha già superato i 260 milioni di euro spesi complessivamente in due anni al Marsiglia.

Il mercato folle del Tottenham sotto la guida di De Zerbi

Il quotidiano sportivo francese scrive:

Il Tottenham si è lanciato in una campagna acquisti faraonica. “Il mio obiettivo è iniziare il ritiro estivo con la squadra dei miei sogni”, aveva dichiarato De Zerbi a maggio. Ai proclami sono seguiti rapidamente i fatti. Luglio è appena iniziato e il Tottenham, nono club più ricco del mondo secondo Deloitte, è già protagonista della campagna acquisti estiva più costosa della sua storia.

Dopo aver annunciato il 19 giugno l’ingaggio del difensore olandese Jan Paul Van Hecke dal Brighton) per 61 milioni di euro, gli Spurs hanno messo a segno un altro acquisto: il centrocampista portoghese Mateus Fernandes, prelevato dal retrocesso West Ham per 99 milioni di euro. A questi dovrebbe aggiungersi il centrocampista italiano Sandro Tonali, il cui trasferimento potrebbe sfiorare i 120 milioni di euro.

De Zerbi era diventato l’allenatore più “spendaccione” della storia del club marsigliese, ma non era riuscito a conquistare trofei. Nei primi tre giorni ufficiali di mercato ha già superato il record del Tottenham dell’estate 2023 (247 milioni). E il tecnico pare avere ancora altri obiettivi di mercato; scrive L’Equipe:

Oltre agli arrivi a parametro zero di Andy Robertson, Marcos Senesi e Martin Dúbravka, gli Spurs sono alla ricerca di almeno altri due rinforzi offensivi di alto livello.