Vicario, Napoli e Juventus hanno mostrato un forte interesse: il Tottenham ha aperto alla cessione

Continua il forcing del Napoli per Gila, ma Giovanni Manna si starebbe muovendo anche per un altro ruolo della difesa: il portiere. Il club partenopeo, di fatto, si starebbe muovendo per Guglielmo Vicario.

Napoli, duello di calciomercato con la Juventus per Vicario: i dettagli

Anche perché, come riportato dalla redazione teamtalk.com, il Tottenham di De Zerbi (salvatosi dalla retrocessione solo all’ultima giornata di campionato) ha deciso di cambiare in maniera importante la propria rosa e tra i giocatori in lista di sbarco c’è proprio l’ex portiere dell’Empoli.

Su Vicario si era mossa inizialmente l’Inter che, però, ha prima deciso di puntare su Martinez come titolare e Provedel come vice. Mentre ora sono entrate in gioco il Napoli e la Juventus, visto che entrambe avrebbero mostrato un interesse per l’estremo difensore italiano.

In casa Napoli ci saranno dei cambiamenti nel ruolo del portiere

Dopo il mancato arrivo dal Liverpool di Alisson Becker e le elevate richieste d’ingaggio da parte di Emiliano Martinez dell’Aston Villa, dunque, la ‘Vecchia Signora’ avrebbe deciso di puntare su Vicario. Ma anche in casa Napoli c’è aria di tantissime novità per quanto riguarda il ruolo dei portieri. Alex Meret, considerando il solo anno di contratto e la sua voglia di tornare a giocare con continuità, potrebbe decidere di lasciare il club partenopeo dopo due scudetti vinti da protagonista.

Mentre Milinkovic-Savic, preso l’anno scorso dal Torino per ben 20 milioni di euro, non avrebbe convinto del tutto nella prima stagione in maglia azzurra. In sede di calciomercato, dunque, sta nascendo questo duello di calciomercato tra la Juventus di Luciano Spalletti ed il Napoli di Massimiliano Allegri.