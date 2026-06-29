Manna: “Il Napoli non compra se non vende. Lobotka oggi non è in uscita. Rabiot non arriverà”

Il ds a Sportitalia: “L'anno scorso abbiamo investito molto: qualcosa è andata bene, qualcosa è andata meno bene. A centrocampo siamo a posto"

Il ds del Napoli Giovanni Manna intervistato da Sportitalia. Di Allegri ha detto che è ancora del Milan ma che il primo luglio comincia la nuova stagione. Ha detto che Lobotka non si muove, almeno al momento, e che Rabiot non è un obiettivo. Il resto più o meno le solite cose. Per Manna sarà un’estate fondamentale, l’estate della maturità.

L’anno scorso.

“L’anno scorso abbiamo investito molto: qualcosa è andata bene, qualcosa è andata meno bene, ma siamo tranquilli, abbiamo una rosa competitiva, c’è il tempo di valutarla insieme al prossimo allenatore”.

Manna e la rosa completa

Se non si vende, non si compra

“Pensiamo di avere una rosa abbondante, completa. Il Napoli ha due portieri titolari, due terzini destri, cinque difensori centrali, tre terzini sinistri, sei centrocampisti, due esterni destri, due sinistri, quattro attaccanti, più Rao, che è un giovane di grande prospettiva, più Hasa che rientra dalla Carrarese, oltre ai giovani che sono in prestito. Se esce uno, allora potrà entrare qualcuno. Ma se non esce nessuno, non entrerà nessuno”.

Gila:

“Gila è un giocatore forte, non lo dico io, lo dicono tutti. Può essere accostato a tutti i grandi club italiani, come Milan, Atalanta e Juventus”.

Khalaili.

Manna: “Khalaili è un prospetto giovane interessante, come tanti altri, non interessa solo al Napoli, a tanti club. Ma ripeto, noi in questo momento siamo coperti. Non mi aspetto di fare delle cose a stretto giro, siamo tranquilli. L’anno scorso è stata un’annata complicata, l’allenatore, lo staff, i giocatori sono stati bravissimi, siamo riusciti ad arrivare e ottenere quello che era il nostro obiettivo, abbiamo vinto la Supercoppa, nonostante grandi difficoltà. Vediamo quello che si può fare, rispettando quelli che sono i nostri parametri, basta. Ma siamo tranquilli”.

“Lukaku? Valuteremo insieme quando rientrerà”

Lukaku e Lucca

“Romelu è un calciatore che ha avuto un anno molto particolare, fisicamente e anche umanamente. Sta giocando un Mondiale, l’altro ieri ha segnato, sta giocando, siamo contenti, valuteremo insieme quando rientra. E Lorenzo è un calciatore da cui io mi aspetto molto, perché abbiamo investito una cifra importante. Vediamo quello che succede, ha delle richieste, sta a lui che deve mettersi in discussione. Vedremo, ripeto: iniziamo il 17 insieme all’allenatore e faremo le scelte, quelle che sono più funzionali a quello che è il nostro progetto tecnico, rispettando quelli che sono i nostri valori economici e societari”.

Rabiot

Manna: “Non arriverà perché noi abbiamo Anguissa, McTominay, De Bruyne, Vergara, Gilmour. Siamo a posto così, grazie. Quindi non è un problema”.

Lobotka è un giocatore in uscita?

“Oggi non è in uscita”.