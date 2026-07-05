Su Milinkovic-Savic c’è l’Hull City, il Napoli vuole almeno 15 milioni

Su Vanja Milinkovic-Savic è piombata la Premier League, più precisamente il neopromosso Hull City. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport, insieme ai nomi che sta sondando il Napoli per sostituirlo.

La priorità del club è vendere, anche perché al momento sono 47 i giocatori in rosa e che si appresteranno a partire per il ritiro di Dimaro, in programma dal 17 al 27 luglio. Inoltre, le cessioni serviranno per i nuovi acquisti. Il ds Giovanni Manna ha chiaramente detto nei giorni scorsi che se non si liberano posti in squadra, non arriverà alcun giocatore dal mercato.

In Premier League pensano a Milinkovic-Savic, c’è l’Hull City

E uno dei nomi in uscita sembra essere proprio il portiere ex Torino, arrivato a Napoli la scorsa estate. Fabio Mandarini sull’edizione odierna del quotidiano scrive:

L’Hull City è interessato a Milinkovic-Savic. In quest’ottica l’eventuale cessione di Vanja, passato rapidamente dalla condizione di portiere in bilico a quella di portiere in uscita, darebbe la stura all’affondo su un profilo da affiancare a Meret. Sulle sue tracce s’era mosso il Besiktas di Italiano con un sondaggio, ma nelle ultime ore è venuta fuori una soluzione in Premier: il neo promosso Hull City. La valutazione di partenza è 15 milioni di euro.

L’addio di Conte ha spianato la strada alla cessione

Milinkovic-Savic è stato fortemente voluto dall’ex tecnico del Napoli Antonio Conte per un investimento di quasi 21 milioni, ma l’addio del tecnico ha cambiato gli scenari, poiché, specifica il Corriere dello Sport, l’agente del portiere ha cominciato ad allacciare contatti e a valutare le richieste di calciomercato.

La sua partenza aprirà dunque all’arrivo di un altro estremo difensore e il Napoli si sta già muovendo in questo, mettendo nel mirino diversi nomi che potrebbero sostituire il serbo.

Il possibile sostituto di Milinkovic-Savic

Manna si era dapprima mosso per Matej Kovar, ceco del Psv di 26 anni, che ha giocato il Mondiale con la sua Nazionale. E’ di proprietà del Bayer Leverkusen. Poi c’è Guglielmo Vicario, 29 anni, in uscita dal Tottenham, che viene valutato quanto Milinkovic-Savic; su di lui è forte anche la Juventus, che lo considera un’alternativa low cost al Dibu Martinez.

Infine, si parla di Guillaume Restes, 21enne del Tolosa. Dalla Francia è arrivata la notizia. Il portiere è però desiderato anche in Premier League, dove ci potrebbe essere parecchia concorrenza.

Il Napoli dunque si prepara a un’asta che porterà quasi certamente un nuovo estremo difensore in azzurro. Alex Meret è destinato a restare, nonostante lo scorso anno sembrava in bilico la sua permanenza. Milinkovic-Savic, infatti, gli aveva soffiato il posto da titolare.