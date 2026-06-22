Napoli forte su Vicario: è il portiere di Allegri, mentre arriva la firma (Di Marzio)

Mentre il Napoli si appresta a ufficializzare Allegri in panchina, il direttore sportivo Manna ha già un nome segnato per la porta: Vicario al Napoli non è una suggestione passeggera, ma un obiettivo concreto che resiste a ogni indiscrezione di mercato. A ribadirlo è Gianluca Di Marzio.

Vicario al Napoli, Di Marzio: “Attenzione sempre forte”

Nel suo podcast “Caffè Di Marzio”, in collaborazione con TuttoMercatoWeb, il giornalista lega il futuro del portiere a quello dei bianconeri: “Vedremo se la Juve anche a livello di portiere se stringerà o meno su Vicario, su cui è sempre forte l’attenzione del Napoli, dove sarà la settimana di Massimiliano Allegri”. Il messaggio è doppio: gli azzurri non hanno mollato la pista, e il Tottenham — che ha già aperto alla cessione — resta il club con cui trattare.

Il preferito di Allegri: l’intreccio con la Juve e Meret

Non è un nome casuale. Vicario è il portiere che Allegri ha indicato come preferito, nell’ambito di una vera rivoluzione tra i pali che il Napoli ha in mente. L’incastro è quello evidenziato da Di Marzio: con Meret finito nel mirino della Juventus, se i bianconeri stringono per l’azzurro si sblocca il valzer dei portieri e la strada verso Vicario si fa più diretta. Tutto, però, ruota attorno alla scelta del nuovo allenatore.

Sullo sfondo la firma: “Tra oggi e domani” (Ugolini)

Perché la regia di questo mercato sarà sua. Massimo Ugolini di Sky Sport mette la data sull’arrivo di Allegri: “Tra oggi e domani la firma di Allegri con il Napoli. Il presidente De Laurentiis rientrerà in Italia nelle prossime ore. Adesso tutto è centrato sulla firma sul contratto triennale, Allegri è stato fortemente voluto da Aurelio De Laurentiis”. Una firma attesa a inizio settimana, con tanto di bonus Scudetto nel contratto. Prima il tecnico, poi i suoi uomini: a partire dal portiere.