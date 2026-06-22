Napoli forte su Vicario: è il portiere di Allegri, mentre arriva la firma (Di Marzio)
Il Napoli non molla Guglielmo Vicario. Nel suo podcast "Caffè Di Marzio", Gianluca Di Marzio conferma che sul portiere del Tottenham "è sempre forte l'attenzione azzurra"
Mentre il Napoli si appresta a ufficializzare Allegri in panchina, il direttore sportivo Manna ha già un nome segnato per la porta: Vicario al Napoli non è una suggestione passeggera, ma un obiettivo concreto che resiste a ogni indiscrezione di mercato. A ribadirlo è Gianluca Di Marzio.
Vicario al Napoli, Di Marzio: “Attenzione sempre forte”
Nel suo podcast “Caffè Di Marzio”, in collaborazione con TuttoMercatoWeb, il giornalista lega il futuro del portiere a quello dei bianconeri: “Vedremo se la Juve anche a livello di portiere se stringerà o meno su Vicario, su cui è sempre forte l’attenzione del Napoli, dove sarà la settimana di Massimiliano Allegri”. Il messaggio è doppio: gli azzurri non hanno mollato la pista, e il Tottenham — che ha già aperto alla cessione — resta il club con cui trattare.
Il preferito di Allegri: l’intreccio con la Juve e Meret
Non è un nome casuale. Vicario è il portiere che Allegri ha indicato come preferito, nell’ambito di una vera rivoluzione tra i pali che il Napoli ha in mente. L’incastro è quello evidenziato da Di Marzio: con Meret finito nel mirino della Juventus, se i bianconeri stringono per l’azzurro si sblocca il valzer dei portieri e la strada verso Vicario si fa più diretta. Tutto, però, ruota attorno alla scelta del nuovo allenatore.
Sullo sfondo la firma: “Tra oggi e domani” (Ugolini)
Perché la regia di questo mercato sarà sua. Massimo Ugolini di Sky Sport mette la data sull’arrivo di Allegri: “Tra oggi e domani la firma di Allegri con il Napoli. Il presidente De Laurentiis rientrerà in Italia nelle prossime ore. Adesso tutto è centrato sulla firma sul contratto triennale, Allegri è stato fortemente voluto da Aurelio De Laurentiis”. Una firma attesa a inizio settimana, con tanto di bonus Scudetto nel contratto. Prima il tecnico, poi i suoi uomini: a partire dal portiere.