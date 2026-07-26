Vergara: “Lo scorso anno è stato complesso all’inizio, poi è arrivato il mio momento”

Ai canali ufficiali del Napoli dopo il rinnovo: "Al piccolo Vergara direi di crederci sempre perché un giorno arriveranno tutte le meritate soddisfazioni"

Vergara: “Lo scorso anno è stato complesso all’inizio, poi è arrivato il mio momento”

Napoli's Italian midfielder #26 Antonio Vergara celebrates after scoring a goal during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and ACF Fiorentina at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples on January 31, 2026. (Photo by CARLO HERMANN / AFP)

Antonio Vergara è stato sicuramente tra i grandi protagonisti di questo ritiro del Napoli  a Dimaro, e non solo per il rinnovo contrattuale fino al 2031.  Anche perché Massimiliano Allegri ha individuato un nuovo ruolo lui, ovvero quello della mezzala sinistra nel 4-3-3 provato in questi dieci giorni in quel di Dimaro.

Vergara: “Sono contento del rinnovo, dedico tutto questo alla mia famiglia”

A chiusura di questi giorni davvero particolari per lui, Antonio Vergara ha rilasciato alcune parole ai canali ufficiali del Napoli:

“Sono soddisfatto del percorso che ho realizzato e che sto realizzando all’interno del Napoli, mi rende fiero far parte della storia di questo club e di poter indossare la maglia del Centenario. Ciò che provo è profonda soddisfazione e soprattutto amore. Posso dire di essere davvero contento: dedico questo giorno alla mia famiglia perché è un passo importante anche per loro dopo tanti sacrifici che hanno compiuto”. 

Poi Vergara ha parlato al ‘piccolo Antonio’:

“Al piccolo Antonio direi di crederci sempre perché un giorno arriveranno tutte le meritate soddisfazioni, per il futuro spero di indossare questa maglia il più a lungo possibile. Lo scorso anno è stato complesso all’inizio, ma ne ero consapevole, ero entrato con l’idea di imparare e migliorare vedendo dei campioni, poi è arrivato anche il mio momento e mi sono fatto trovare pronto”.

 

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