Vergara: “Lo scorso anno è stato complesso all’inizio, poi è arrivato il mio momento”

Antonio Vergara è stato sicuramente tra i grandi protagonisti di questo ritiro del Napoli a Dimaro, e non solo per il rinnovo contrattuale fino al 2031. Anche perché Massimiliano Allegri ha individuato un nuovo ruolo lui, ovvero quello della mezzala sinistra nel 4-3-3 provato in questi dieci giorni in quel di Dimaro.

Vergara: “Sono contento del rinnovo, dedico tutto questo alla mia famiglia”

A chiusura di questi giorni davvero particolari per lui, Antonio Vergara ha rilasciato alcune parole ai canali ufficiali del Napoli:

“Sono soddisfatto del percorso che ho realizzato e che sto realizzando all’interno del Napoli, mi rende fiero far parte della storia di questo club e di poter indossare la maglia del Centenario. Ciò che provo è profonda soddisfazione e soprattutto amore. Posso dire di essere davvero contento: dedico questo giorno alla mia famiglia perché è un passo importante anche per loro dopo tanti sacrifici che hanno compiuto”.

Poi Vergara ha parlato al ‘piccolo Antonio’:

“Al piccolo Antonio direi di crederci sempre perché un giorno arriveranno tutte le meritate soddisfazioni, per il futuro spero di indossare questa maglia il più a lungo possibile. Lo scorso anno è stato complesso all’inizio, ma ne ero consapevole, ero entrato con l’idea di imparare e migliorare vedendo dei campioni, poi è arrivato anche il mio momento e mi sono fatto trovare pronto”.