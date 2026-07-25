Napoli, Vergara rinnova fino al 2031 a due milioni netti l’anno. È ufficiale

Il comunicato ufficiale. Ci sarà anche un'opzione per il prolungamento. Con il Napoli ha collezionato 19 presenze, vincendo una Supercoppa Italiana.

Napoli, Vergara rinnova fino al 2031 a due milioni netti l’anno. È ufficiale

Mg Verona 28/02/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Antonio Vergara

Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Antonio Vergara fino al 2031. L’ingaggio sarà di due milioni netti l’anno.

Napoli, ecco il rinnovo di Vergara

Napoli Vergara

Si legge sul sito azzurro:

“La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento.

Dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei partenopei, il 23 agosto 2025 Vergara fa il suo esordio in prima squadra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Lo scorso 28 gennaio arriva il primo gol in maglia azzurra al cospetto del Chelsea, con un’autentica prodezza che manda in visibilio il pubblico del Maradona. Tre giorni più tardi mette a referto anche il primo gol in campionato, decisivo per la vittoria interna contro la Fiorentina. Con il Napoli ha collezionato 19 presenze, vincendo una Supercoppa Italiana.

Congratulazioni, Antonio!”

Una strategia precisa

Costacurta Vergara grava Vergara in Nazionale

Il rinnovo di Vergara, così come l’interesse per i giovani del club di Favasuli, si inserisce nella strategia di un Napoli volto a creare un nucleo di giovani talentuosi, pronti a esplodere definitivamente. Un modello che il Napoli intende perseguire e che potrebbe garantire anche importanti plusvalenze.

Il rinnovo di un autentico gioiello come Vergara è un’ottima notizia per tutto l’ambiente Napoli, che potrà ammirare il talento di un calciatore che si è prepotentemente messo in mostra in questa stagione.