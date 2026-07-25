Napoli, Vergara rinnova fino al 2031 a due milioni netti l’anno. È ufficiale
Il comunicato ufficiale. Ci sarà anche un'opzione per il prolungamento. Con il Napoli ha collezionato 19 presenze, vincendo una Supercoppa Italiana.
Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Antonio Vergara fino al 2031. L’ingaggio sarà di due milioni netti l’anno.
Napoli, ecco il rinnovo di Vergara
Si legge sul sito azzurro:
“La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento.
Dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei partenopei, il 23 agosto 2025 Vergara fa il suo esordio in prima squadra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Lo scorso 28 gennaio arriva il primo gol in maglia azzurra al cospetto del Chelsea, con un’autentica prodezza che manda in visibilio il pubblico del Maradona. Tre giorni più tardi mette a referto anche il primo gol in campionato, decisivo per la vittoria interna contro la Fiorentina. Con il Napoli ha collezionato 19 presenze, vincendo una Supercoppa Italiana.
Congratulazioni, Antonio!”
Now it’s official! Antonio #Vergara has extended his contract with #Napoli until 2031 (€2M/year) + option for 2034 (triggered and renewalble every year within May 30). No surprise here and confirmed since the last July 6 as an exclusive revealed! #transfers pic.twitter.com/RNVdSmx3or
— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2026