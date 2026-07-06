Vergara, il Napoli lo blinda: rinnovo verso la firma e assalti respinti, rifiutate offerte vicine ai 30 milioni

Il club azzurro non ha alcuna intenzione di cedere il suo gioiello di centrocampo: dall'Italia e dall'estero sono arrivate proposte importanti, tutte respinte. De Laurentiis vuole trattenerlo e blindarlo con un adeguamento dell'ingaggio, in un rinnovo ormai in dirittura d'arrivo.

Il futuro di Vergara è al Napoli, e il club lo mette nero su bianco respingendo ogni assalto. Come riferisce Gianluca Di Marzio (Sky), gli azzurri hanno detto no alle offerte arrivate per il centrocampista — sia da club italiani sia dall’estero — perché la volontà è una sola: trattenere e blindare il classe 2003. Trattativa per il rinnovo già avviata.

Vergara, il Napoli respinge gli assalti

Le proposte, spiega Di Marzio, si erano avvicinate ai 30 milioni, ma la società le ha rifiutate senza prendere in considerazione l’ipotesi della cessione. Non è un mistero che il ragazzo fosse finito nel mirino di mezza Serie A: nelle scorse settimane avevamo raccontato di come il Como lo volesse per il dopo-Nico Paz, con l’Atalanta interessata e di come anche la Roma si fosse fatta sotto, con il prezzo da 25 milioni a fare gola. Il Napoli, però, ha scelto di puntarci.

Rinnovo e adeguamento: le cifre

Sul fronte contrattuale, il rinnovo è in fase avanzata. Vergara ha un accordo che lo lega già a lungo agli azzurri e un ingaggio attorno ai 400mila euro: la trattativa prevede un adeguamento che dovrebbe portarlo verso il milione più bonus, con un prolungamento che ne certifica la centralità nel progetto. Un percorso di cui avevamo già scritto quando il Napoli si preparava a blindarlo con il nuovo contratto.

Perché il Napoli ci crede: la scommessa di Allegri

La scelta di non cedere ha un nome e cognome sulla panchina. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, Vergara è considerato pronto per il calcio dei grandi, e il tecnico avrebbe in mente per lui un nuovo ruolo, forse da mezzala. Trattenere il gioiello, adeguargli l’ingaggio e dargli spazio: è la linea del club, che a differenza di altre situazioni di mercato — dove si insegue e si perde — su Vergara ha deciso di non trattare. Il messaggio, insomma, è chiaro: non è in vendita.