Vergara resta in Serie A? Il Como lo vuole per sostituire Nico Paz, anche l’Atalanta è interessata (Schira)
Il Napoli, intanto, gli ha offerto un rinnovo fino al 2031. Occhio alla Premier, perché un club (forse il Tottenham) ha messo sul piatto 25 milioni più bonus.
Diversi club stanno spingendo per avere Antonio Vergara, anche se il Napoli vorrebbe tenerlo offrendogli il rinnovo fino al 2031. Il giocatore si è messo in mostra quest’anno per aver sostituito David Neres infortunato e segnando sia in Champions League, che in Serie A.
Como e Atalanta su Vergara
Scrive Nicolò Schira su Tuttosport che oltre al Como, c’è un interesse dell’Atalanta:
La Dea strizza l’occhio ad Antonio Vergara , sul quale è piombato forte il Como. Il classe 2003 insieme ad Andreas Schjelderup piace parecchio come possibile erede di Nico Paz.
Un club di Premier ha offerto 25 milioni + bonus al Napoli
Su X il giornalista ha aggiunto che c’è anche un altro club di Premier League interessato al trequartista del Napoli, offrendo 25 milioni più bonus agli azzurri.
🚨 Excl. – Antonio #Vergara’s future is at a turning point: #Napoli are set to offer a contract extension until 2031; while #Como and #Atalanta are very interested in him. In addition to them there are also a strong interest from a #PremierLeague’s Club, which offered 25M +…
— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 26, 2026
Questo club, anche se non viene specificato, potrebbe essere il Tottenham, che si era mosso nelle scorse settimane per Vergara, testando la disponibilità del Napoli, che vorrebbe invece tenerlo.