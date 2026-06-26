Vergara resta in Serie A? Il Como lo vuole per sostituire Nico Paz, anche l’Atalanta è interessata (Schira)

Il Napoli, intanto, gli ha offerto un rinnovo fino al 2031. Occhio alla Premier, perché un club (forse il Tottenham) ha messo sul piatto 25 milioni più bonus.

Vergara resta in Serie A? Il Como lo vuole per sostituire Nico Paz, anche l’Atalanta è interessata (Schira)

Napoli's Italian midfielder #26 Antonio Vergara fights for the ball with Roma's Italian midfielder #61 Niccolo Pisilli during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and AS Roma at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples on February 15, 2026. CARLO HERMANN / AFP

Diversi club stanno spingendo per avere Antonio Vergara, anche se il Napoli vorrebbe tenerlo offrendogli il rinnovo fino al 2031. Il giocatore si è messo in mostra quest’anno per aver sostituito David Neres infortunato e segnando sia in Champions League, che in Serie A.

Como e Atalanta su Vergara

Scrive Nicolò Schira su Tuttosport che oltre al Como, c’è un interesse dell’Atalanta:

La Dea strizza l’occhio ad Antonio Vergara , sul quale è piombato forte il Como. Il classe 2003 insieme ad Andreas Schjelderup piace parecchio come possibile erede di Nico Paz.

Vergara

Un club di Premier ha offerto 25 milioni + bonus al Napoli

Su X il giornalista ha aggiunto che c’è anche un altro club di Premier League interessato al trequartista del Napoli, offrendo 25 milioni più bonus agli azzurri.

Questo club, anche se non viene specificato, potrebbe essere il Tottenham, che si era mosso nelle scorse settimane per Vergara, testando la disponibilità del Napoli, che vorrebbe invece tenerlo.