Su Vergara c’è anche la Roma: il prezzo (25 milioni) fa gola

Lo scrive il CorSport. In pole position ci sono Como e Atalanta. Ma salgono le quotazioni della permanenza di Vergara in azzurro con un rinnovo di contratto.

Non è certa la permanenza di Antonio Vergara a Napoli anche la prossima stagione. Il Corriere dello Sport fa sapere che ci sono diverse squadre di Serie A interessate a lui, dopo essere esploso quest’anno in maglia azzurra e aver sopperito ai numerosi infortuni della rosa. Per lui il Napoli chiede 30 milioni, anche se Como e Atalanta vorrebbero offrire leggermente meno; anche la Roma monitora la situazione.

Como e Atalanta pronte a investire sul gioiello del Napoli Vergara

Scrive Fabio Mandarini sul quotidiano:

Il Como e l’Atalanta sono pronte a investire 25 milioni di euro e la Roma ha chiesto info. Attendere prego. Il Napoli ha registrato e congelato tutto: immaginare la cessione sembra davvero difficile, strategicamente. Più probabile un rinnovo.