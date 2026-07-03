Vergara, il Napoli lo blinda: pronto il rinnovo di contratto

Di Marzio: "Ci sono già stati i primi colloqui. L'attaccante è importante per il presente e per il futuro."

Dal suo exploit contro il Chelsea, fino al gol contro la Fiorentina e a quello contro il Como in Coppa Italia. Nel mezzo, tante giocate sopraffine, fino a quella maledetta fascite plantare che lo ha tenuto fuori da aprile fino alla fine del campionato. Ma il Napoli vuole puntare su Vergara e ha deciso di rinnovargli il contratto. Max non è stupido, ha un occhio fino per il talento.

Napoli-Vergara, pronto il rinnovo

Spiega Di Marzio:

“Vergara ha avuto offerte sia dall’Italia che dall’estero, ma il Napoli lo blinda ed è pronto a rinnovargli il contratto. Ci sono già stati i primi colloqui. L’attaccante è importante per il presente e per il futuro.”

Vergara piace ad Allegri

Non è una novità che Allegri abbia il palato fine per il talento ed è proprio per questo che tutto spinge in questa direzione: consentire finalmente ad Antonio di consacrarsi sotto la sua guida in maniera definitiva, mettendo in mostra il suo talento con continuità. Nonostante le offerte e le tentazioni del Como, ma anche della Roma, Antonio sembra destinato a rimanere.