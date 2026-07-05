Sono 47 i tesserati del Napoli, Manna deve piazzare mezza rosa (il mercato sarà fermo fino ad agosto)

Il mercato in entrata è fermo per ovvi motivi. I nodi Anguissa e Lukaku e i gioiellini Hasa e Rao che potrebbero diventare elementi di spicco della rosa

Deve sistemarne una ventina, non sarà facile

Da 47 devono diventare circa 25. Stiamo parlando dei tesserati del Napoli. L’elenco è lungo, sono 47 calciatori compresi giovanissimi come Turi, Cioffi, D’Avino, Barido. Ma ci sono anche Folorunsho, Lindstrom, Cajuste, Ngonge, Cheddira, Zerbi, Ambrosino, oltre a quelli che Allegri dovrà studiare per verificare se possano essere arruolati. Stiamo parlando di Lang, Lucca, Lukaku, Marianucci. Per il Corriere dello Sport, De Bruyne è intoccabile. Ed è la grande novità dell’estate, della stagione.

Ci sono poi i gioiellini Hasa e Rasa che Allegri dovrà valutare e possibilmente valorizzare. Come Vergara che è già stato svezzato da Antonio Conte. Rao, vent’anni, si è messo in luce quest’anno in Serie B col Bari e ha segnato sei gol. Hasa ne ha segnati cinque sempre in Serie B con la Carrarese. Lui di anni ne ventidue.

I nodi principali del Napoli sono Anguissa e Lukaku. I gioiellini Hasa e Rao

L’altro nodo è Anguissa che non ha voluto firmare il rinnovo col Napoli e quindi potrebbe andar via in presenza di un’offerta degna di questo nome e del valore del calciatore che qui ha vinto due scudetti da protagonista. Eventualmente sostituire il calciatore africano non sarà affatto facile. E poi c’è Lukaku che, a differenza del confermato De Bruyne, sta disputando un ottimo Mondiale.

C’è poi la questione portieri. In partenza è Milinkovic Savic che piace agli inglesi dell’Hull City. Il prezzo del suo cartellino è di 15 milioni. La sua esperienza a Napoli pare essere durata appena una stagione. È stato fortemente voluto da Conte che infatti lo ha fatto giocare praticamente sempre, preferendolo sistematicamente a Meret.

Manna ne deve piazzare tani di calciatori, almeno una ventina. C’è anche Ambrosino. Per questo il Napoli ha perso Gila, Khalaili e in futuro forse anche altri. Il mercato in entrata comincerà presumibilmente dopo Ferragosto. Prima, il Napoli dovrà sfoltire. In tanti resteranno. De Laurentiis vuole che Allegri rivaluti i giocatori strapagati sul mercato dello scorso anno.