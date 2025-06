Milinkovic Savic, il Napoli accelera: oggi incontro col Torino, trattativa sulla base di 18 milioni (Romano)

Potrebbe essere Vanja Milinkovic Savic il rinforzo per la porta del Napoli voluto da Antonio Conte. Stando infatti a quanto riferisce l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club azzurro avrebbe incontrato oggi il Torino per trattare sulla base di 18 milioni di euro. Sull’estremo difensore c’è anche la concorrenza del Manchester United e di altri club europei.

Le ultime sul possibile arrivo al Napoli di Milinkovic Savic

Di seguito quanto scritto dal giornalista sul suo account “X“:

“Il Napoli è in trattativa con il Torino per Vanja Milinković-Savić per un costo di 18 milioni di euro. I colloqui si sono svolti oggi, in quanto il Napoli vuole anticipare il Manchester United e altri club interessati”.

Il Napoli ha fatto un’offerta di 25,6 milioni di sterline (30 milioni di euro) per Matt O’Riley al Brighton

Lyall Thomas giornalista di Sky Sports UK ha parlato di novità di calciomercato in Premier League che riguardano il Napoli. Secondo il giornalista il Brighton ha ricevuto un’offerta di 25,6 milioni di sterline (30 milioni di euro) dal Napoli per Matt O’Riley.

Offerta del Napoli per Matt O’Riley

“Sono in corso trattative per l’accordo e il pacchetto economico che il Brighton vorrebbe per il centrocampista.

Il Brighton vede ancora O’Riley come una parte importante del suo progetto, ma prenderà in considerazione offerte se in linea con la sua valutazione.

Diverse squadre di Serie A e Premier League stanno valutando un approccio ufficiale per il giocatore. Atalanta e Roma sono ammiratrici di lunga data di O’Riley, ma attualmente è il Napoli a guidare la corsa per il 24enne”.