L’assist inatteso di Italiano: vuole Milinkovic-Savic e apre al Napoli la strada per Vicario

Il tecnico che appena un mese fa sognava la panchina azzurra diventa un alleato di mercato: chiede il serbo per la sua squadra turca. Gli azzurri lo cedono solo a titolo definitivo, tra i 15 e i 18 milioni, per non fare minusvalenza e finanziare il vero obiettivo di Allegri tra i pali.

Un aiuto da dove non te lo aspetti. Vincenzo Italiano, che appena un mese fa era in corsa proprio per la panchina del Napoli prima che la scelta cadesse su Allegri, può ora trasformarsi in un alleato per gli azzurri. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico vuole Vanja Milinkovic-Savic per il suo Besiktas: un portiere d’esperienza, bravo coi piedi, utile in fase d’impostazione. E il suo sondaggio arriva nel momento ideale per il mercato del Napoli.

L’assist di Italiano: il Besiktas vuole Milinkovic-Savic

I primi contatti esplorativi hanno portato a due certezze. La prima: il portiere ex Torino è in uscita — del resto il Napoli prepara da tempo la rivoluzione tra i pali, e su Vanja c’erano già due club esteri. La seconda riguarda la formula: niente prestito, chi lo vuole deve acquistarlo a titolo definitivo.

15-18 milioni, a titolo definitivo: il Napoli fa cassa

Il Napoli chiede tra i 15 e i 18 milioni. Due gli obiettivi: non fare minusvalenza e, soprattutto, incassare la liquidità necessaria per andare poi a caccia di un altro numero uno. E non uno qualsiasi.

E con la liquidità, l’assalto a Vicario (il portiere di Allegri)

Perché nella lista consegnata da Massimiliano Allegri a Manna l’identikit del portiere ideale ha un nome e cognome: Guglielmo Vicario. Non è una novità che il Napoli spinga forte su Vicario, il portiere di Allegri, tanto che il numero uno del Tottenham ha già pranzato con Manna (gli inglesi chiedono 20 milioni). Ecco perché l’interessamento del Besiktas cade a fagiolo: ricevuta l’apertura alla cessione di Milinkovic-Savic, ora al club turco tocca solo presentare l’offerta giusta. Poi il Napoli avrà i mezzi per chiudere il colpo tra i pali — con Vicario in pole e, sullo sfondo, anche alternative come Restes del Tolosa.