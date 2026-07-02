Napoli, per la porta spunta Restes del Tolosa: c’è la concorrenza dell’Aston Villa

L'Equipe: "Il Tolosa chiede almeno 20 milioni di euro. A Napoli, in un ambiente sempre molto caldo e passionale, restano dubbi sul ruolo che potrebbe ricoprire, anche perché il futuro di Alex Meret è ancora incerto."

Con Meret sotto attenta valutazione e Milinković-Savić destinato con ogni probabilità a partire, il Napoli ha urgente bisogno di rinnovare il proprio parco portieri. Per questo, oltre all’interesse per Vicario, gli azzurri si muovono anche sul mercato internazionale. Secondo L’Équipe, il club avrebbe messo gli occhi su Guillaume Restes, classe 2005 del Tolosa, ritenuto uno dei portieri più promettenti del calcio francese e già nazionale Under 21.

Il Napoli su Restes

Si legge sull’Equipe:

“Secondo le nostre informazioni, almeno tre club stranieri hanno già avviato colloqui con il Tolosa: Aston Villa, Ipswich Town e Napoli. Ognuno propone un progetto diverso al portiere della nazionale francese Under 21 (21 anni, 19 presenze).

A Napoli, in un ambiente sempre molto caldo e passionale, Restes potrebbe raccogliere l’eredità di Vanja Milinković-Savić, destinato a lasciare il club. Tuttavia, in attesa della nomina di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, restano dubbi sul ruolo che potrebbe ricoprire il giovane portiere, anche perché il futuro di Alex Meret è ancora incerto.”

Il Tolosa frena

Secondo L’Équipe, il Tolosa avrebbe dichiarato di non aver ricevuto alcuna offerta ufficiale e di non essere disposto ad aprire una trattativa per meno di 20 milioni di euro. Dal canto suo, Restes sarebbe ben disposto ad approdare in una big, proprio per compiere quel salto di qualità che desidera da tempo. Resta da vedere come si evolverà la situazione.