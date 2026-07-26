Se Pirlo salta, va via anche Maldini? Il sospetto che la Russia sia solo una scusa

La Gazzetta. "Tutti spiazzati dalla nomina di Pirlo. Dopo il caso politico, Malagò ha sondato Maldini: perché non Mancini o Conte? Risposta negativa del dt" pronto a lasciare. A meno che Leonardo non riesca a fare da mediatore

Se dovesse saltare la nomina di Andrea Pirlo a nuovo ct della Nazionale, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbero cambiare gli scenari per quanto riguarda l’incarico di Paolo Maldini come dt insieme all’advisor Leonardo.

Sono loro che avevano proposto il nome di Pirlo, dopo che Pep Guardiola aveva detto no. Ma la nomina (nel 2025) dell’ex Juventus come global ambassador della società di scommesse russa Fonbet ha scatenato un vero e proprio caso politico. Uno scenario a cui Paolo Maldini non era preparato.

Maldini va via se non viene nominato Pirlo? Gli scenari

Come ha invece reagito il presidente Figc Giovanni Malagò? La Gazzetta scrive:

Un contesto in cui Malagò, per esperienza personale e professionale, sa muoversi con destrezza. Per questo – alle prime voci sull’incompatibilità di Pirlo con il nuovo ruolo – avrebbe iniziato subito a guardarsi intorno, provando anche a sondare il terreno con Maldini. Perché non Mancini o Conte? Risposta negativa del direttore tecnico. L’idea che comincia a serpeggiare nella testa di molti è che la bocciatura ‘politica’ di Pirlo possa essere un pretesto per aggirare la scelta presa dal direttore tecnico.

Maldini aveva accettato la proposta di Malagò solo in seguito alla libertà di poter scegliere il nuovo ct. Solo Leonardo potrebbe mediare tra le parti. Anche se la situazione è in bilico.