Guardiola ha detto no alla Nazionale (mica se ne verranno con Pirlo?)

Lo riportano Sky e la Gazzetta. Pesano i motivi familiari e il non voler fare il ct da remoto. E adesso che succede?

Com’era facilmente prevedibile Guardiola ha rifiutato il ruolo di Ct. Lo riportano Sky e la Gazzetta. Ora la domanda è: ma ora veramente se ne usciranno con Pirlo?

Nazionale, niente Guardiola

Riporta Sky:

“ULTIM’ORA FIGC Guardiola rifiuta il ruolo di CT della Nazionale: la decisione per motivi personali”

La Gazzetta:

“Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento”. Firmato Pep Guardiola. Alla fine nella notte arriva il no, ma non certo a cuore leggero.

Giorni di riflessione, dunque, prima che a prendere il sopravvento fossero i dubbi. Su tutti la voglia matta di prendersi del tempo da dedicare a sé stesso, ma soprattutto ai propri cari. A casa, dopo anni in giro per l’Europa e per il mondo. Ma non solo. C’è anche un tema legato alla professionalità. Pep si autodefinisce “un malato di calcio” e delega volentieri ai suoi collaboratori, ma fino a un certo punto. Il pallone è la sua passione, per non dire ossessione, e l’idea di fare il ct da remoto, affidandosi a una rete di lavoro, lo convinceva fino a un certo punto. “Se lo faccio, lo faccio al 100%” avrebbe detto in sede di trattativa. Nella sua testa non esiste l’idea di fare le cose a metà. “

La questione contrattuale

Inoltre, secondo la Gazzetta e secondo la stessa ammissione di Maldini in conferenza, a quest’ultimo gli avrebbero proposto un contratto di 8-10 anni, troppi per un uomo che vuole staccare la spina. E quindi niente da fare: è stato divertente sognare.