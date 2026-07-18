La follia di Rowe nel primo test del Bologna: testata in faccia all’avversario e rosso diretto contro l’Arminia

Un test estivo si è preso la scena per il motivo sbagliato. Nell’amichevole tra Bologna e Arminia Bielefeld, disputata nel ritiro rossoblù di Valles, Jonathan Rowe ha perso completamente il controllo: dopo un contrasto si è rialzato e ha colpito con una testata al volto un avversario, guadagnandosi il rosso diretto. Un gesto grave, che ha lasciato il Bologna in dieci già prima dell’intervallo.

Cosa è successo

L’episodio si è consumato nel primo tempo, con la squadra tedesca già avanti. Rowe è finito a terra dopo un fallo subìto; invece di lasciar correre, si è rialzato e è andato a cercare l’avversario. I due si sono affrontati faccia a faccia, scambiandosi qualche parola, poi l’inglese ha mosso di scatto la testa in avanti colpendo il rivale, che è caduto all’indietro. Le immagini, diventate virali in pochi minuti, lasciano pochi dubbi sulla volontarietà del gesto. Immediato il parapiglia, con i compagni delle due squadre a separare i contendenti e l’arbitro a estrarre il cartellino rosso.

La follia di #Rowe che viene espulso durante l’amichevole tra Bologna e Arminia Bielefeld ❌#Partita #DAZN pic.twitter.com/K0DIO39RMW — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 18, 2026

Un rosso che pesa, ma non giustificabile

Si può discutere dell’origine della rabbia — un fallo e forse una provocazione di troppo —, ma nulla giustifica una reazione simile, per giunta in una semplice partita d’agosto anticipata a luglio, pensata solo per verificare la condizione. Non è d’altronde la prima volta che un’amichevole estiva degenera in rissa: era già successo, tra gli altri, in un Roma-Porto da scene western e in un test di beneficenza in Turchia finito nel caos. Ma il gesto di Rowe, per nettezza, difficilmente passerà inosservato.

Debutto da incubo per il nuovo Bologna

A rendere il quadro ancora più amaro c’è il contesto. Il Bologna, alla prima uscita della gestione di Domenico Tedesco, era già in difficoltà contro l’Arminia, poi capace di imporsi con un pesante 4-0. L’espulsione ha semplicemente aggravato una giornata storta, in cui la nuova squadra ha faticato a mostrare identità. Un rossoblù ben diverso da quello ammirato la scorsa stagione, quando proprio Rowe firmava il colpo che complicava la corsa Champions del Napoli: allora l’inglese era stato protagonista in positivo, oggi lo è per un’immagine che avrebbe voluto evitare.

L’ancien joueur de l’OM Jonathan Rowe expulsé après s’être emporté lors d’un match amical opposant Bologne à l’Arminia Bielefeld pic.twitter.com/Fos815HHaZ — L’Équipe (@lequipe) July 18, 2026

Ora si attende la reazione

Trattandosi di un’amichevole, non ci saranno conseguenze in termini di squalifica ufficiale, ma resta il campanello d’allarme sulla gestione dei nervi. Al Bologna servirà voltare pagina in fretta: sia per cancellare il ricordo delle sfide di primavera, sia per non trasformare un semplice test in un caso da spogliatoio. Come riportato dal Corriere dello Sport, la reazione dell’inglese è già un tormentone social: e non è certo il modo migliore per iniziare una stagione.