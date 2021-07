CorSport: rissa in campo nell’amichevole Roma-Porto, scene da far west e gioco interrotto per sei minuti 

E’ iniziato tutto per una brutta entrata di Pepe su Mkhitaryan: il giallorosso, per reazione, ha tentato di dare una scarpata in faccia all’avversario. L’arbitro incapace di gestire la situazione

L’amichevole Roma-Porto è finita 1-1. Con rissa in campo. Lo racconta il Corriere dello Sport.

“ La partita è stata molto nervosa, c’è stata una rissa nel secondo tempo, con il gioco interrotto per almeno sei minuti . L’arbitro Rui Soares è stato incapace di riportare la pace dopo scene da far west, con i due allenatori che sono rimasti ai margini ma che già durante la partita si erano beccati dalle panchine”.

È nato tutto per una brutta entrata di Pepe su Mkhitaryan, racconta il quotidiano sportivo. Per reazione, mentre andava a terra, il calciatore della Roma

“ha tentato di dare una scarpata in faccia al giocatore del Porto, che ha reagito ed è scoppiata la rissa. Un putiferio che l’arbitro non ha saputo gestire, non ha estratto nemmeno un cartellino. Che il clima non fosse sereno, si è capito subito, già nel primo tempo. Qualche entrata dei giallorossi è stata dura e questo ha fatto innervosire Sergio Coinceicao, certamente non un tipo simpatico, che ha manifestato ripetutamente il suo malumore nei confronti della panchina della Roma”.