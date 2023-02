Amichevole di beneficenza in Turchia si trasforma in rissa (VIDEO)

Botte da orbi tra tifosi del Kodžaelispor e del Sakarijaspor. Dopo l’intervento della polizia, la partita è stata interrotta più volte per altri episodi di violenza fra tifoserie.

Doveva essere un’amichevole di beneficienza, un modo per allontanare la paure e nel frattempo aiutare le vittime colpite dal terremoto in Turchia e Siria. Si è trasformato invece in uno spettacolo indegno a causa di una rissa che dagli spalti è arrivata al rettangolo di gioco. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.

L’amichevole vedeva in campo le squadre del Kodžaelispor e del Sakarijaspor, entrambe impegnate per raccogliere fondi da devolvere alla vittime del sisma.

Fin da subito però il match si è trasformato in una corrida, una guerriglia tre tifoserie. All’intervento delle forze dell’ordine, la situazione è addirittura peggiorata.

Nei video che circolano in rete si può vedere un uomo privo di sensi che è stato accompagnato fuori dall’impianto dai soccorsi.

Sahaya giren Sakaryaspor taraftarının sahadan çıkarılış anları. pic.twitter.com/aOsPkTawe9 — La Golfo (@lagolfocom) February 22, 2023

Ovviamente la partita è stata interrotta per qualche minuto. La polizia alla fine è riuscita a sedare i tafferugli e ha portato diversi tifosi violenti all’esterno dell’impianto. Tutto sembrava essere tornato alla normalità, se così si può definire la situazione.

Invece dopo pochi minuti dalla ripresa del gioco un tifoso ha invaso il campo sventolando la sciarpa del Kodžaelispor in faccia ai tifosi avversari.

Sahaya giren Sakaryaspor taraftarı: ”Elinde atkı ile güvenliği geç, sahaya gir. Bunu yaparsan sana para vereceğiz denildi.” (Nokta Gazetesi) pic.twitter.com/7oy7z2Zxpi — La Golfo (@lagolfocom) February 22, 2023

Il gesto non è piaciuto ai rivali che nuovamente hanno scatenato l’inferno sugli spalti. Da lì in poi l’amichevole non ha avuto pace. Lanci di oggetti fra tifosi rivali e risse hanno contraddistinto un’atmosfera nata per non pensare al terremoto.

Ulusal basına çağrı: ❌ Yanlış: Kocaelispor-Sakaryaspor taraftarları arasında kavga çıktı. ✅ Doğru: Sakaryaspor taraftarları kendi içerisinde kavga etti. Bir Sakaryaspor taraftarı sahaya girdi. pic.twitter.com/EvrET6HbvL — La Golfo (@lagolfocom) February 23, 2023

