Napoli-Bologna 2-2, Conte inserisce Gilmour ed Elmas ad un quarto d’ora dalla fine (LIVE)

Dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo il Napoli pareggia con Alisson dopo il gol di Di Lorenzo nel recupero del primo parziale. Il Bologna era andato avanti con i gol di Bernardeschi e il rigore di Orsolini

Il Napoli di Conte affronta il Bologna allo stadio Maradona per chiudere il turno di Serie A. Gli azzurri centrando una possibile vittoria contro gli emiliani si assicurerebbero la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Conte però ai suoi chiede non solo la qualificazione ma anche il voler concludere il campionato al secondo posto alle spalle dell’Inter vincente. Per la sfida contro gli uomini di Vincenzo Italiano, Conte ritrova dal primo minuto il capitano Giovanni Di Lorenzo dopo l’infortunio lungo cento giorni.

Per il resto confermato più o meno lo stesso undici tipo delle ultime uscite. Altra importante differenza però è la presenza di Giobane insieme ad Hojlund e Alisson a completare il tridente causa piccolo infortunio al sopracciglio per De Bruyne. Italiano invece stravolge il tridente davanti rispetto all’ultima partita contro il Cagliari, ritornano Castro e Orsolini vicino a Bernardeschi. Importante centrare i tre punti per chiudere il discorso europeo in vista del meeting tra Conte e De Laurentiis previsto in settimana per programmare la prossima stagione…probabilmente insieme.

75′ Ecco i primi cambi per Conte. Chiamati fuori Lobotka e Giovane esausti. Al loro posto entrano Elmas e Gilmour, si rivede il macedone dopo diverse assenze

72′ Italiano chiama fuori anche Bernardeschi e inserisce Rowe al suo posto. Conte ancora fermo dalla sua panca

68′ Punizione dal limite per il Napoli, Hojlund guadagna proteggendo il pallone al limite

65′ Spazi sempre più ampi

60′ Conte prepara le prime mosse dalla panchina

55′ Grande lotta a centrocampo, si lotta su ogni pallone per non lasciare nulla al caso

52′ Azzurri con un piglio completamente diverso! Tutta un’altra storia in questo secondo parziale, garra e tecnica ritrovate

48′ Il Napoli pareggia dopo tre minuti della ripresa! Transizione veloce, conduzione del pallone perfetta di Hojlund, aspetta l’inserimento del compagno e lo serve sulla corsa. Alisson con un tiro preciso buca Pessina e da nuova linfa al Maradona!

46′ Si riparte senza cambi al Maradona

Fine primo tempo al Maradona

49′ Finisce il primo tempo

48′ Napoli ora che spinge a tutta!

47′ Accorciano gli azzurri! Cross dalla destra di Politano, stop di Hojlund e protezione del pallone. Servizio all’indietro ma Freuler devia rimandando in avanti dove c’è Di Lorenzo che si era inserito, stop e tiro che bacia prima il primo palo e poi si insacca

45′ Tre minuti di recupero

42′ Occasione per il Napoli! Uscita sbagliata del Bologna, Pessina serve il pallone a McTominay che prova dalla distanza con porta sguarnita ma spedisce in tribuna

39′ Giallo per Joao Mario che abbatte McTominay che aveva fatto un movimento da attaccante vero e si involava verso la porta, ottima punizione per gli azzurri

38′ Napoli stordito dopo il raddoppio ospite

34′ Orsolini realizza il rigore. Il tiro del numero sette è angolato e forte, Milinkovic intuisce e tocca ma non riesce a parare

33′ Penalty confermato!

33′ On-field review! Si teme un penalty per i felsenei

32′ Contatto dubbio in area azzurro! Di Lorenzo viene anticipato da Miranda e lo tocca. Valutazione in corso da parte dell’arbitro e del Var

30′ Altro corner battuto tesissimo da Alisson, al centro stacca McTominay. Il suo colpo di testa finisce al lato vicino al palo di un soffio!

28′ Altro cross dalla destra di Politano, nessuna si presenta sul secondo palo ma Joao Mario mette in angolo per non rischiare

25′ Azzurri che spingono in particolare sulle fasce con anche diversi cross al centro, l’area però è poco riempita dagli attaccanti di casa

20′ Squadre lunghissime come se fossimo in fine partita, ma siamo solo al ventesimo. Azione da una parte e una dall’altra, partita aperta però

17′ Napoli che sta provando a rispondere al momento di sbandamento ma rischia di sbilanciarsi troppo per attaccare in avanti

13′ Risponde il Napoli! Palla fantastica di Politano per Giovane, sterzata e tiro sul primo palo ma Pessina in due tempi riesce a parare

12′ Bologna vicino al secondo gol! Tiro di Miranda dentro l’area che si infrange contro la traversa, brivido per Milinkovic

10′ Bologna avanti dopo dieci minuti. Bernardeschi conduce palla per gran parte del campo, poi scarico su Castro. L’attaccante serve di nuovo l’italiano in area, sguardo e fulmine che trafigge Milinkovic sul secondo palo

7′ Altro squillo di Alisson! Riceve palla da Giovane, salta un uomo entrando in area e prova il tiro a giro ma viene murato

4′ Primi minuti con ritmo molto basso, ma quando Alisson si accende può succedere sempre qualcosa sulla fascia sinistra

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Napoli e Bologna

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Giovane, Højlund, Alisson. All. Conte

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Bernardeschi. All. Italiano