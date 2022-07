L’amichevole tra Salernitana e Adana finisce in rissa: 4 espulsi e Digos in campo (VIDEO) 

E’ finita in rissa l’amichevole tra Salernitana e Adana Demirspor, allo Stadio Arechi in occasione del triangolare “Angelo Iervolino”. Dopo un brutto fallo di Akaydin su Boultam, con conseguente espulsione del giocatore da parte dell’arbitro, si è letteralmente scatenato il caos. La partita è terminata 9 contro 9 e è dovuta intervenire la Digos in campo per calmare le acque. Anche i massaggiatori e i giocatori in panchina hanno aiutato a riportare la calma. La partita, sospesa per qualche minuto, è stata vinta dai turchi 3-1.