Rafa Marin rientra a Napoli: “Felice di essere tornato” – VIDEO

Il video di Di Marzio. Lo spagnolo, di ritorno dal prestito al Villareal, è atterrato poco fa a Capodichino e si è detto felice di essere qui. Verrà valutato da Allegri

Rafa Marin rientra a Napoli: “Felice di essere tornato” – VIDEO

Mg Monza 19/04/2025 - campionato di calcio serie A / Monza-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Rafa Marin

Tra i tanti rientri che andranno ad ingrossare in maniera cospicua la rosa del Napoli (si parla di 47 giocatori), c’è anche quello di Rafa Marin. Lo spagnolo, di ritorno dal prestito al Villareal, è atterrato poco fa a Capodichino e si è detto felice di essere qui. Verrà valutato da Allegri (presentato stamattina al San Carlo) e potrebbe trovare spazio in azzurro.

Rafa Marin a Capodichino: il video

Rafa Marin

Il suo futuro in azzurro

Pagelle Napoli-Palermo 5-0 Lazio-Napoli rafa marin

Salutato il Villarreal, lo spagnolo ha intenzione di imporsi al Napoli e con Allegri questa sua volontà potrebbe diventare realtà. Con l’addio di Juan Jesus, infatti, lo spagnolo potrebbe risultare piuttosto utile, all’inizio magari come alternativa alla coppia Rrahmani-Buongiorno.

Sta di fatto che rimane uno dei principali prospetti del calcio iberico e quindi può essere estremamente utile alla causa Napoli.