Rafa Marin rientra a Napoli: “Felice di essere tornato” – VIDEO
Il video di Di Marzio. Lo spagnolo, di ritorno dal prestito al Villareal, è atterrato poco fa a Capodichino e si è detto felice di essere qui. Verrà valutato da Allegri
Tra i tanti rientri che andranno ad ingrossare in maniera cospicua la rosa del Napoli (si parla di 47 giocatori), c’è anche quello di Rafa Marin. Lo spagnolo, di ritorno dal prestito al Villareal, è atterrato poco fa a Capodichino e si è detto felice di essere qui. Verrà valutato da Allegri (presentato stamattina al San Carlo) e potrebbe trovare spazio in azzurro.
Rafa Marin a Capodichino: il video
.@sscnapoli, Rafa Marin è atterrato a Capodichino: “Ritorno in azzurro? Sono molto felice” pic.twitter.com/gkC342hIjb
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 14, 2026