Paura in difesa per il Napoli: Rafa Marin ko alla caviglia nella partitella di Dimaro, ma è solo una contusione

Attimi di apprensione nella seduta di Carciato: lo spagnolo esce dal campo dolorante e a terra, soccorso dallo staff medico. In un reparto già orfano di Buongiorno, l'immagine ha fatto temere il peggio.

Nuovo brivido in casa Napoli durante l’allenamento pomeridiano a Dimaro. Alla Ski.it Arena di Carciato, nel corso della partitella, Rafa Marin si è fermato per un problema alla caviglia destra, saltando gli ultimi minuti della seduta di Massimiliano Allegri. Un episodio che, sul momento, ha gelato il campo — anche perché già durante la seduta il difensore era stato costretto a uscire con il ghiaccio.

Cosa è successo in campo

Il difensore spagnolo ha rimediato un colpo alla caviglia in un contrasto della partitella. Avvicinatosi alla panchina, si è accasciato al suolo dolorante, rendendo necessario il pronto intervento dello staff sanitario, che gli ha applicato del ghiaccio. Un copione che ha subito riportato alla mente le difficoltà del reparto arretrato, e che per qualche minuto ha fatto temere l’ennesima grana stagionale.

L’aggiornamento: solo una contusione

La buona notizia, però, è arrivata poco dopo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, per Rafa Marin non dovrebbe trattarsi di nulla di grave: solo una contusione. Scongiurati, dunque, problemi ben più seri. Un sospiro di sollievo per Allegri e per il suo staff, che potranno valutare con calma le condizioni del centrale nelle prossime ore.

Perché il Napoli non può permettersi altri guai dietro

Il punto è tutto qui: in difesa, il margine è ridotto al minimo. Gli azzurri dovranno infatti fare a meno a lungo di un elemento fondamentale come Alessandro Buongiorno, alle prese con il problema al ginocchio, e non a caso proprio Rafa Marin è stato provato al centro della retroguardia al posto dell’infortunato. In un reparto in cui anche Beukema ha avuto un acciacco e Allegri guarda al mercato, perdere anche lo spagnolo sarebbe stato un colpo pesante.

La trasparenza come nuovo corso

Resta, sullo sfondo, un metodo che il Napoli ha scelto di adottare in questa stagione: comunicare tempestivamente le condizioni dei giocatori, come dimostra il bollettino medico diramato nei giorni scorsi su Beukema, Neres e Gilmour. Anche stavolta, l’allarme è rientrato in fretta. Per Allegri, alle prese con il rebus della difesa, è già una piccola vittoria: la caviglia di Rafa Marin, per ora, può attendere.