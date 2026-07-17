Buongiorno già si ferma, a rischio operazione al ginocchio (non potevano accorgersene due mesi fa?)
Comunicato del Napoli. La nostra domanda: se ne sono accorti ora? Fatto sta che il Napoli parte nel segno degli infortuni, come lo scorso anno
Alessandro Buongiorno non farà parte del ritiro del Napoli. Lo comunica la società con una nota.
Napoli, out Buongiorno
Riporta il sito del Napoli:
“In considerazione di problematiche emerse nell’ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro”
Insomma, la stagione si apre come si era chiusa. Con un infortunio.
Cosa fare adesso?
Insomma, a conti fatti, Buongiorno non è stato esattamente un acquisto completamente azzeccato. Certo, il primo anno è stato fondamentale nella corsa allo scudetto, ma una certa fragilità fisica si era già notata dalla prima stagione con Conte. Adesso arriva questa tegola a dir poco enorme: chissà per quanto tempo lo terrà fuori. Cosa deciderà di fare il Napoli? Interverrà sul mercato oppure punterà su uno dei cosiddetti rientranti?
Staremo a vedere.