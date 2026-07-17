Buongiorno già si ferma, a rischio operazione al ginocchio (non potevano accorgersene due mesi fa?)

Comunicato del Napoli. La nostra domanda: se ne sono accorti ora? Fatto sta che il Napoli parte nel segno degli infortuni, come lo scorso anno

Buongiorno già si ferma, a rischio operazione al ginocchio (non potevano accorgersene due mesi fa?)

Dc Napoli 11/05/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Bologna / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Alessandro Buongiorno

Alessandro Buongiorno non farà parte del ritiro del Napoli. Lo comunica la società con una nota.

Napoli, out Buongiorno

Rialzati Buongiorno

Riporta il sito del Napoli:

“In considerazione di problematiche emerse nell’ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro”

Insomma, la stagione si apre come si era chiusa. Con un infortunio.

Cosa fare adesso?

Napoli Buongiorno Napoli-Roma

Insomma, a conti fatti, Buongiorno non è stato esattamente un acquisto completamente azzeccato. Certo, il primo anno è stato fondamentale nella corsa allo scudetto, ma una certa fragilità fisica si era già notata dalla prima stagione con Conte. Adesso arriva questa tegola a dir poco enorme: chissà per quanto tempo lo terrà fuori. Cosa deciderà di fare il Napoli? Interverrà sul mercato oppure punterà su uno dei cosiddetti rientranti?

Staremo a vedere.