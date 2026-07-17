Il Napoli quest’anno comunica gli infortuni, basta misteri: bollettino medico con Beukema, Neres e Gilmour

Napoli, si comincia con quattro infortuni (c’è da aggiungere anche Buongiorno)

Il Napoli è al primo giorno di ritiro a Dimaro, ed è subito bollettino medico. Una depressiva linea di continuità sembra unire la scorsa stagione a quella appena cominciata. Ma non facciamoci prendere dallo sconforto. È solo l’inizio, bisogna ancora smaltire alcuni acciacchi.

Una grande novità c’è: il Napoli stavolta comunica gli infortuni. Peraltro con grande precisione.

Certo quella di Buongiorno è una tegola. Una tegola peraltro incomprensibile visto che non si è giocata alcuna partita e il difensore è stato fermato ancora prima che cominciassero gli allenamenti. Il problema è quindi emerso nelle visite mediche di questi giorni. Il Napoli pensava che il problema al ginocchio fosse risolto e invece no. Problema che risale a un mese fa, come ha spiegato Massimo Ugolini in collegamento per Sky Sport 24.

Il Napoli ha cominciato all’insegna della trasparenza

Il Napoli ha poi diramato quello che possiamo considerare il primo bollettino medico della stagione. Eccolo:

Il Napoli di Allegri comincia il ritiro estivo di Dimaro. Gli azzurri si sono allenati nel pomeriggio alla SKI.IT Arena. Il gruppo è stato impegnato in un lavoro tecnico e in una serie di esercizi finalizzati al possesso. Chiusura con una partitina a campo ridotto.

Gilmour prosegue il suo iter riabilitativo dopo il trauma distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale rimediato in Nazionale.

Neres ha svolto un lavoro di rieducazione in seguito a terapia infiltrativa rigenerativa del ginocchio sinistro.

Beukema ha iniziato un programma di rieducazione in seguito al riacutizzarsi di patologia cronica bilaterale del tendine achilleo.