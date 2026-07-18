Ritiro Napoli a Dimaro, Allegri prova il 4-3-3 con Rafa Marin al posto dell’infortunato Buongiorno

Secondo giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli

Secondo giorno di ritiro a Dimaro (TN) per il Napoli. Il gruppo squadra è stato diviso in due sottogruppi. Da un lato, scambi di prima, dall’altro giocate nello stretto con delle sagome da fare da avversari. Inizia poi un’esercitazione tecnico-tattica con possesso palla e pressione.

I portieri Meret e Milinkovic-Savic si alternano. La difesa: Di Lorenzo, Rrahmani (alternati con Mazzocchi e Marianucci), Rafa Marin, Spinazzola. A centrocampo: Anguissa, Lobotka, Vergara. L’allenamento gestito da Magnanelli, mentre il tecnico Allegri osserva e interviene ogni tanto. In attacco vanno in pressione gli arancioni: Prisco, Folorunsho, Hasa, Obaretin, Garofalo, Iaccarino. In giallo ad alternarsi ci sono i gialli: Gutierrez, Mazzocchi, Lindstrom e Marianucci.

Entrano successivamente gli attaccanti e 10 azzurri iniziano a scaldarsi: Rao, Alisson Santos, Politano, Lucca, Prisco, Garofalo, Hojlund, Giovane, Baridò, Milton Pereyra. Con loro comincia l’esercitazione tecnica con sagome e mini porte; scambio palla veloce ad un tocco con tiri nelle mini porte. In porta si alternano Contini e Pugliese.

(articolo in aggiornamento)