Nel 2030 Infantino vorrebbe i Mondiali a 64 squadre

"Ogni nazione dovrebbe poter sognare di partecipare; se non dai ai Paesi più piccoli la possibilità, non avranno l'incentivo per continuare a migliorare". Del resto Capo Verde è stato la favola di questi Mondiali. L'idea, spiega Athletic, è arrivata dai sudamericani.

Gianni Infantino vuole nuovamente ampliare i Mondiali nel 2030; dopo la prima Coppa del Mondo quest’anno a 48 squadre, tra quattro anni il presidente Fifa, secondo quanto riportato da Athletic, vorrebbe portare a disputare la competizione 64 Nazionali, ovvero sedici in più.

I Mondiali 2030 a 64 squadre? Infantino: “Per incentivare i Paesi più piccoli”

Il portale sportivo del New York Times scrive che la Fifa aveva già tenuto una riunione lo scorso settembre per l’espansione del torneo, dopo aver ascoltato le proposte da alcune delegazioni sudamericane:

“Si tratta di un torneo a 64 squadre che sarà sicuramente esaminato e discusso nelle commissioni competenti dopo questa Coppa del Mondo“, ha dichiarato Infantino in un’intervista al Bluewin. “Ogni nazione dovrebbe poter sognare di partecipare alla Coppa del Mondo. Si può vedere che la qualità delle squadre è estremamente alta e sta diventando sempre più alta, in tutto il mondo. Se non dai ai Paesi più piccoli la possibilità di partecipare, non avranno l’incentivo per continuare a migliorare“.

Athletic racconta come è nata l’idea dell’ampliamento a 64 squadre:

E’ stata dapprima una proposta dell’uruguaiano Ignacio Alonso in una riunione del Consiglio Fifa nel marzo 2025. Poi, nel novembre 2025, Alejandro Dominguez – presidente della Conmebol e vicepresidente della Fifa – ha descritto un torneo a 64 squadre nel 2030 come il suo “sogno”. Un torneo ampliato potrebbe significare che Uruguay, Argentina e Paraguay (gli altri tre Paesi che ospiteranno i Mondiali oltre a Marocco, Portogallo e Spagna) potrebbero ospitare un girone completo ciascuno, piuttosto che solo una partita.

Con i Mondiali a 64 nazioni, sei sudamericane si qualificherebbero automaticamente, con un ulteriore posto ai play-off.