Argentina-Giordania, Brasile-Uzbekistan, Germania-Nuova Caledonia. Benvenuti al Mondiale di Infantino (Sueddeutsche)

Con il passaggio da 32 a 48 squadre, il prossimo Mondiale vedrà delle vere e proprie favole alla loro prima storica partecipazione, per la gioia di Gianni Infantino. Il numero uno della Fifa, però, rischia di dover fare i conti con un prodotto che non vedendo match di grande livello potrebbe essere snobbato e ricevere diverse critiche da parte dei tifosi, almeno nelle prime fasi. Questo scrive il giornale tedesco Sueddeutsche Zeitung.

Uzbekistan, Giordania, Capo Verde: il nuovo Mondiale è “per tutti”

Sueddeutsche scrive:

“Che anche le Isole Far Oer abbiano ora la possibilità di partecipare ai Mondiali della prossima estate in Usa, Canada e Messico è un merito che l’insaziabile presidente della Fifa Gianni Infantino non può certo prendersi. I calciatori dell’arcipelago nordatlantico hanno fatto tutto da soli. Ottenute vittorie sensazionali contro Gibilterra (1-0 e 2-1), Montenegro (4-0) e Repubblica Ceca (2-1). Ora manca solo una piccola vittoria in Croazia e sarebbe una di quelle favole che solo il calcio sa scrivere”.

“Capo Verde, Giordania, Uzbekistan invece la loro favola l’hanno già scritta. Altre ci stanno provando. Un’intera schiera di debuttanti si sta preparando a partecipare per la prima volta a un torneo principale. O si è già assicurata un posto. La Nuova Caledonia è sicuramente ai playoff”.

Infantino gongola, ma c’è il rischio di allontanare i tifosi

Scrive il quotidiano tedesco:

“Questa serie di miracoli non sarebbe stata possibile senza l’ampliamento del Mondiale. Non bisogna sottovalutare l’euforia che ora spinge la gente a scendere in piazza ad Amman, Tashkent, Tórshavn e Nouméa per festeggiare. Per la stragrande maggioranza dei paesi del pianeta, il Mondiale è sempre stata una sorta di sistema di caste a cui la propria nazionale non è mai stata ammessa. Visto in quest’ottica, questo torneo gonfiato manterrà sicuramente la promessa di portare l’entusiasmo calcistico in regioni dove prima era visto solo in televisione”.

Leggi anche: Trump può davvero decidere di spostare le città del Mondiale? No, però Infantino teme che faccia pressioni (Guardian)

“Ma quando il torneo inizierà, ci renderemo conto del prezzo a cui questo sta accadendo. Solo il nuovo turno preliminare comprende due settimane e mezzo con 72 partite tra nazionali non di primo livello (al termine delle quali saranno eliminate solo 16 squadre). Poi seguirà il nuovo turno dei sedicesimi di finale. Argentina contro Giordania, Brasile contro Uzbekistan, Germania contro Nuova Caledonia? Magari a quel punto Infantino gongolerà. Ma un Mondiale in cui la maggior parte delle partite verrà dimenticata subito dopo il fischio finale finisce per scocciare più tifosi di quanti ne guadagni”.