Infantino sfotte l’Italia a una tv brasiliana: “Chissà se col Mondiale a 64 si qualificherebbe” (Cnn Brasile)

Infantino intervistato da CazéTv

L’edizione brasiliana della Cnn riporta uno sfottò di Gianni Infantino, presidente della Fifa, all’Italia del calcio. Intervistato da un’emittente brasiliana, Cazé Tv, all’ingresso dello stadio Azteca, Infantino ha risposta una domanda sull’eventuale ampliamento del Mondiale di calcio a 64 squadre. Praticamente aperto a tutti. Questa è la prima volta che si sta giocando un Mondiale a 48 squadre e infatti tutte le prime partite saranno fondamentalmente inutili. La manifestazione entrerà nel vivo agli ottavi di finale.

Infantino ha dichiarato:

“Prima di tutto dobbiamo vedere come funzionerà questa prima Coppa del Mondo con 48 squadre. Abbiamo persino discusso di 64 squadre”.

Il presidente della Fifa ha concluso dicendo che l’argomento è stato sollevato in seno al Consiglio del governo mondiale del calcio e sarà oggetto di dibattito. Per ora, però, si giocheranno questi Mondiali.

L’Italia ai Mondiali avrebbe fatto comodo alla Fifa

A questo punto il numero uno della Fifa ha ironizzato sull’Italia.

“Vediamo se l’Italia si qualifica con 64 squadre, o forse dovrò metterne 208 per vedere se si qualificano” con risatina finale.

La Cnn ricorda che l’Italia ha saltato il Mondiale per la terza volta di fila. Una sconfitta che è stato un problema per lo stesso Infantino. Una cosa è vendere negli Stati Uniti i biglietti delle partite dell’Italia e un’altra è vendere quelli della Bosnia (che ci ha eliminati ai rigori e che stasera giocherà contro il Canada nella prima partita del girone che sarebbe potuto essere il nostro).